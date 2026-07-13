 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 20 సినిమాలు.. ఆ రెండు డోంట్ మిస్ | Upcoming OTT Movies Telugu July Third Week 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OTT Movies This Week: ఓటీటీల్లో ఈ వారం 20 మూవీస్.. మరి థియేటర్లలో?

Jul 13 2026 10:49 AM | Updated on Jul 13 2026 10:52 AM

Upcoming OTT Movies Telugu July Third Week 2026

గత వీకెండ్ థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'లెనిన్'.. ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తోంది. మరోవైపు ఈ వారం బిగ్ స్క్రీన్స్‌పైకి ఐశ్వర్యా రాజేశ్ 'ఓ సుకుమారి', మాధవన్ 'జీడీఎన్', వదలా, రాజా ది రాజా, ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి, మహేంద్రగిరి వారాహి తదితర తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ కానున్నాయి. అలానే హాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'ద ఒడిస్సీ' ఇదే వీకెండ్ రాబోతుంది.

(ఇదీ చదవండి: నేనేం చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు: నాగ్ అశ్విన్)

ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ విషయానికొస్తే.. సమంత 'మా ఇంటి బంగారం', వడ్డే నవీన్ 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు ' ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు సెకండ్ లవ్, రెడీ ఆర్ నాట్ 2 తదితర రియాలటీ షో, డబ్బింగ్ చిత్రాలు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్‌గానే అనిపిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ సినిమా స్ట్రీమింగ్‌లోకి రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (జూలై 13 నుంచి 19 వరకు)

హాట్‌స్టార్

  • సెకండ్ లవ్ (తమిళ రియాలటీ సిరీస్) - జూలై 13

  • పవిత్రం (మలయాళ సిరీస్) - జూలై 13

  • వుథరింగ్ హైట్స్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూలై 13

  • రెడీ ఆర్ నాట్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూలై 16

  • మా ఇంటి బంగారం (తెలుగు మూవీ) - జూలై 17

  • టెస్ట్ సబ్జెక్ట్ వీ (హిందీ డాక్యుమెంటరీ) - జూలై 18

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • ద హాక్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 15

  • మీ బిఫోర్ మీ (ఇండోనేసియన్ మూవీ) - జూలై 16

  • ద మ్యాప్ ఆఫ్ లాంగింగ్ (స్పానిష్ సిరీస్) - జూలై 17

  • ద ఈస్ట్ ప్యాలెస్ (కొరియన్ సిరీస్) - జూలై 17

  • డిజైర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూలై 17

  • 23000 లైవ్స్ (జర్మన్ మూవీ) - జూలై 17

  • హార్ట్ స్టాపప్ ఫరెవర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూలై 17

  • స్పూకీ ఇన్ లవ్ (కొరియన్ సిరీస్) - జూలై 18

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • మర్డర్ 101 (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ) - జూలై 13

  • బ్యాక్ రూమ్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూలై 14 (రెంట్)

  • రైడ్ ఆర్ డై (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 15

జీ5

  • ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు (తెలుగు సినిమా) - జూలై 17

ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్

  • రక్తాంచల్ సీజన్ 3 (హిందీ సిరీస్) - జూలై 16

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  • లక్కీ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 15

(ఇదీ చదవండి: ఇప్పుడు వాళ్ల కళ్లు చల్లబడ్డాయి.. జానకి మరణంపై సుశీల)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి రాశి ఖన్నా (ఫొటోలు)
photo 2

'శ్రీనివాస మంగాపురం' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

వింబుల్డన్‌ విజేత జానిక్‌ సిన్నర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వింబుల్డన్‌ ఫైనల్లో భారత క్రికెటర్ల హల్‌చల్‌.. స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు)
photo 5

ఘనంగా ముగిసిన టీజీ20 లీగ్‌... విజేతగా హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Shekar Reddy Serious On Nagarjuna Yadav Illegal Arrest 1
Video_icon

నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్ పై శేఖర్ రెడ్డి రియాక్షన్.. అసలు రావణ్ ఎవరు..?
Advocate Janardhan Reddy Shocking Facts About Nagarjuna Yadav Arrest 2
Video_icon

నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్ వెనుక దాగున్న కుట్ర ఇదే.. అడ్వకేట్ షాకింగ్ నిజాలు
Karumuri Venkat Reddy Serious Comments On Chandrababu 3
Video_icon

అమ్మను బూతులు తిడుతున్నారు..! దేవుడు కొంచెం కూడా సిగ్గు పెట్టలేదా
Iran Missiles And Drone Attacks On Gulf States 4
Video_icon

ఇరాన్ భీకర దాడులు.. పరుగులు తీస్తున్న జనం..
Conductor Tells Karnataka Transport Minister To Get Off Bus 5
Video_icon

మంత్రినే బస్సు దింపేశాడు
Advertisement
 