అర నిమిషంలో 195 ముద్దులు.. క్రేజీ లవర్స్ రికార్డ్!

బ్రెసిలియా: బ్రెజిల్కు చెందిన ఒక జంట తమ ప్రేమను ప్రపంచ రికార్డుగా మలచుకున్నారు. కేవలం 30 సెకన్లలో అత్యధిక ముద్దులు పెట్టుకున్న జంటగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ నెలకొల్పారు. అంతర్జాతీయ ముద్దుల దినోత్సవం (జులై 6) జరిగిన కొద్దిరోజులకే ఈ ఘనత నమోదు కావడం విశేషం. బ్రెజిల్కు చెందిన రెనాటో అల్వెస్, అతని గర్ల్ఫ్రెండ్ నైయారా రాబర్టా రిబీరో డి మారిన్స్ కేవలం అర నిమిషంలో ఏకంగా 195 ముద్దులు పెట్టుకుని రికార్డు సృష్టించారు.
తాము ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జంట అని నమ్ముతున్నందున, తామిద్దరం కలిసి ఈ సవాలును స్వీకరించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వారు తెలిపారు. 32 ఏళ్ల రెనాటోకు రికార్డులు సృష్టించడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ఆయన అత్యంత వేగంగా 10 పుస్తకాలను అమర్చి పడేయడం (6.68 సెకన్లు), అత్యధికంగా పాదాలను తిప్పడం (210.66 డిగ్రీలు) వంటి పలు గిన్నిస్ రికార్డులను సాధించారు. తద్వారా బ్రెజిల్లో అత్యధిక ప్రపంచ రికార్డులు కలిగిన వ్యక్తిగా నిలిచారు.
ఈ రికార్డుల వెనుక ఒక సామాజిక సందేశం కూడా ఉందని రెనాటో పేర్కొన్నారు. తాను అస్తిమజ్జ (బోన్ మ్యారో) దాతనని, అలాగే తనకు ఏడీహెచ్డీ సమస్య ఉందని వెల్లడించారు. ఏడీహెచ్డీ ఉన్నవారు కూడా అనుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించడమే తన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ జంట జపాన్కు చెందిన చెర్రీ యోషిటేక్, కుమికో శిరతోరి పేరిట ఉన్న ఒక నిమిషంలో 277 ముద్దుల రికార్డును బద్దలు కొట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.