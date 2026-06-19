 తీరు మారని దర్శకేంద్రుడు.. నెటిజన్ల విమర్శలు | Trolls On diretcor Raghavendra rao behaviour with actresses in tollywood | Sakshi
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Raghavendra Rao: ఆ హక్కు ఎవరిచ్చారు?.. రాఘవేంద్రరావుపై నెటిజన్ల ఫైర్

Jun 19 2026 7:49 AM | Updated on Jun 19 2026 7:49 AM

Trolls On diretcor Raghavendra rao behaviour with actresses in tollywood

పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ అన్నట్లుంది మన దర్శకేంద్రుని తీరు. ఏదైనా ఈవెంట్‌కు వెళ్తే చాలు తన తీరు ఇంతే అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. గతంలో నిహారిక కొణిదెలతోనూ అలానే ప్రవర్తించి ఓ సారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా ఒక మహిళను తాకడం, ముట్టుకోవడం ఏంటని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ ఏకిపారేశారు. కానీ ఆయన బుద్ధి ఏ మాత్రం మారలేదు. తాజాగా వెంకీ-అనిల్ రావిపూడి మూవీ లాంఛ్‌కు హాజరైన దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్ర రావు మరోసారి తన బుద్ధిని బయటపెట్టారు.

ఒక మహిళను తాకాలంటే ఎవరికైనా అనుమతి ఉండాల్సిందే. సినిమా స్టార్స్‌ వరకైతే ఇలాంటివీ కామన్ అనేవాళ్లు కూడా ఉంటారు. కానీ పదే పదే హీరోయిన్లపై చేతులు వేయడం కరెక్ట్‌ కాదంటున్నారు నెటిజన్స్. తాజాగా గురువారం జరిగిన వెంకటేశ్-అనిల్ రావిపూడి మూవీ పూజా కార్యక్రమంలో రాఘవేంద్రరావు వ్యవహరించిన తీరుపై సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి భుజంపై చేతులు వేస్తూ కనిపించారు. ఆ తర్వాత కూడా హీరోయిన్ల చేతులు పట్టుకుని కనిపించారు. దీనిపై కొంతమంది దీనిపై విమర్శలు చేస్తుండగా.. మరికొందరేమే షూటింగ్ ప్రక్రియలో భాగమే అంటున్నారు.

తాజాగా ఓ నెటిజన్ నిహారికతో దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు వ్యవహరించిన వీడియోను షేర్ చేసింది. అసలు ఈ ముసలాయన ఎవరు? ఈ ముసలాయన ఎవరు? అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? మహిళల అనుమతి లేకుండా వారిని తాకే హక్కు అతనికి ఎవరు ఇచ్చారు? అని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించింది. ఆమెకు మద్దతుగా పలువురు పోస్టులు పెడుతున్నారు. 
 

 

 

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