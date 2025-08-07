 ఇబ్బందిగా ఉందని చెబితే.. సౌత్‌ స్టార్‌ హీరో నాపై కేకలు వేశాడు : తమన్నా | Tamanna Bhatia Says A South superstar Fires On Her At Career Beginning | Sakshi
ఆ సీన్‌ చేయలేనని చెబితే.. సౌత్‌ స్టార్‌ హీరో నాపై కేకలు వేశాడు: తమన్నా

Aug 7 2025 11:28 AM | Updated on Aug 7 2025 12:26 PM

Tamanna Bhatia Says A South superstar Fires On Her At Career Beginning

సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు స్టార్హీరోయిన్లుగా కొనసాగుతున్న చాలామంది కెరీర్ప్రారంభంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నవాళ్లే. అవమానాలను భరించి, అవకాశం వచ్చినప్పుడు తమ టాలెంట్ని నిరూపించుకున్నవాళ్లే ఇప్పుడు స్టార్స్గా కొనసాగుతున్నారు. అలాంటి వారిలో తమన్నా(Tamanna Bhatia ) కూడా ఒకరు. చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన మిల్కీ బ్యూటీ.. కెరీర్ప్రారంభంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వచ్చిదట. చాలామంది తనను అవమానించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నించారట. తాజాగా ఇంటర్వ్యూలో తొలినాళ్లలో తనకు ఎదురైన సంఘటన గురించి చెప్పింది. తనకు అసౌకర్యంగా ఉందని చెప్పినందుకు స్టార్హీరో కేకలు వేసి.. తన స్థానంలో మరో నటిని తీసుకోవాలని ఆదేశించారట.

(చదవండి: విడాకుల బాటలో మరో సీనియర్‌ హీరోయిన్‌!)

చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను కాబట్టి నాకేమి తెలియదని చాలా మంది అనుకున్నారు. నా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నించారు. చాలాసార్లు నన్ను అవమానించేందుకు ప్రయత్నంచారు. కెరీర్ప్రారంభంలో సౌత్కి చెందిన పెద్ద హీరోకి జోడిగా నటించే అవకాశం వచ్చింది. ఆయనతో కొన్ని సీన్లలో నటించాల్సి వచ్చినప్పుడు నాకు కాస్త అసౌకర్యంగా అనిపించింది. విషయాన్ని దర్శకనిర్మాతలకు చెప్పి.. నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది చేయలేనన్నాను. వెంటనే స్టార్వచ్చి నాపై కేకలు వేశాను. దర్శక నిర్మాతలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూహీరోయిన్ని మార్చేయండి’ అన్నారు. అప్పుడు నేను కాస్త బాధ పడ్డాను కానీ తిరిగి హీరోని ఏమి అనలేదు. మౌనంగా ఉండిపోయాను. మరుసటి రోజు స్టార్హీరోనే నా దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పాడు. కోపంలో అలా అరిచానని, అలా ప్రవర్తించి ఉండకూడదని పశ్చాత్తాపపడ్డాడుఅని తమన్నా చెప్పుకొచ్చింది. అయితే హీరో పేరు చెప్పడానికి మాత్రం నిరాకరించింది.

(చదవండి: 40 ఏళ్ల వయసులో తల్లి కాబోతున్న నటి.. 'మగవాడ్ని ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగ్గలరా?')

తమన్నా సీనీ కెరీర్విషయానికొస్తే.. 2005లోచాంద్‌ సా రోష్‌ చెహ్రా’ మూవీతో బాలీవుడ్ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తర్వాత మంచు మనోజ్శ్రీ సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. హ్యాపీడేస్తో మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. తర్వాత టాలీవుడ్లో వరుస అవకాశాలు వచ్చాయి. చిరంజీవి, వెంకటేశ్లాంటి సీనియర్హీరోలతో పాటు మహేశ్బాబు, ఎన్టీఆర్‌, ప్రభాస్‌, అల్లు అర్జున్‌, రామ్చరణ్లాంటి స్టార్హీరోలతోనూ సినిమాలు చేసింది. మధ్య ఓదెల 2 మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ప్రస్తుతం నాలుగు హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు.

