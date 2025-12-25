 కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు) | Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు)

Dec 25 2025 10:56 AM | Updated on Dec 25 2025 10:56 AM

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos1
1/12

కర్ణాటక చిత్రదుర్గలో కర్నూల్‌ తరహా బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌కు చెందిన బస్సు ఒకటి నేషనల్‌ హైవేపై లారీ ఢీ కొట్టడంతో మంటల చెలరేగి బూడిద అయ్యిది.

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos2
2/12

ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణికుల్లో కొందరు సజీవ దహనం అయ్యారు. స్లీపర్‌ బస్సు కావడం.. ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉండడంతో బయటపడేందుకు అవకాశం లేకుండా పోయింది.

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos3
3/12

ఓ యువకుడు సాహసం చేసి అద్దాలు పగలకొట్టడంతో.. 9 మంది ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. ప్రమాద దృశ్యాలు కర్నూల్‌ తరహా ఘటనను తలపిస్తున్నాయని నెట్టింట పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆ దృశ్యాలు మీకోసం..

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos4
4/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos5
5/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos6
6/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos7
7/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos8
8/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos9
9/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos10
10/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos11
11/12

Bus Accident At Chitradurga 2025 Photos12
12/12

# Tag
Fire Accident chitradurga Bus accident photo gallery karnataka
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా టాలీవుడ్‌ ప్రో లీగ్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ తమన్నా ఇంట్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

శరత్ కుమార్-రాధిక క్రిస్మస్ లంచ్‌లో కోలీవుడ్ స్టార్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

హృతిక్ రోషన్ కజిన్ పెళ్లి.. సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Lady Fan Sings Superb Song On YS Jagan For Birthday Gift 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ పై అద్భుతమైన పాట పాడిన వీరాభిమాని
Christmas Celebrations At St Marys Basilica Church In Secunderabad 2
Video_icon

St. Mary's చర్చిలో ఘనంగా క్రిస్మస్ సంబరాలు
Hebah Patel Reaction On Shivaji Comments On Heroines Dressing 3
Video_icon

ఒక్కమాటలో శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన హెబ్బా
Karumuri Venkat Reddy Warning To Nara Lokesh Redbook Comments 4
Video_icon

లోకేష్ జాగ్రత్త.. ఎక్కువ చించుకోకు..!

No Bids For Medical College Privatization 5
Video_icon

ప్రైవేట్ కే మెడికల్ కాలేజీలను కట్టబెట్టాలని నిర్ణయం
Advertisement