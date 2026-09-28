అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ సినిమాలతో తనకంటూ సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ సొంతం చేసుకున్న దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా.. ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో 'స్పిరిట్' తీస్తున్నాడు. ఇది వచ్చే ఏడాది మార్చిలో రిలీజ్ కానుంది. మరోవైపు నిర్మాతగానూ మూవీస్ చేస్తున్నాడు. అలా చేసిన ఓ చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
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అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ చిత్రాలకు నిర్మాణంలోనూ సందీప్ రెడ్డి వంగాకు చెందిన భద్రకాళి పిక్చర్స్ భాగమైంది. వీళ్లు తెలుగులో చేసిన చిన్న సినిమా 'రోమాంచకం'. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. రొమాంటిక్ కామెడీ సస్పెన్స్ కథతో తీసిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 3న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ప్రమోషన్లతో హడావుడి చేశారు గానీ జనాల్ని పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడీ మూవీ ఈ గురువారం(అక్టోబరు 01) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'రోమాంచకం' విషయానికొస్తే.. అన్వేష్(సుమంత్ ప్రభాస్) కాలేజీ చదువు పూర్తి చేసిన కుర్రాడు. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టి ప్రయత్నాల్లో ఉంటాడు. రోమాంచకం అనే డేటింగ్ యాప్ తీసుకురావాలనేది ఇతడి ఆలోచన. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిల అవసరాలు తీర్చేందుకే ఈ యాప్ అని చెబుతుంటాడు. ఈ యాప్ ద్వారానే చెన్నైకి చెందిన మైథిలి (అనంతిక సనీల్కుమార్)తో ఇతడికి పరిచయం ఏర్పడుతుంది. ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది.
మైథిలి పుట్టినరోజు ఎప్పుడో తెలుసుకుని ఆమెని సర్ప్రైజ్ చేయాలని అన్వేష్.. చెన్నై వెళ్తాడు. ఓ హోటల్లో ఉన్నానని, అక్కడికి రావాలని కబురు పెడతాడు. వస్తానని చెప్పిన మైథిలి ఆ వెంటనే ఫోన్లో, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో అన్వేష్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది. ఆమె హోటల్కు రాకపోవడానికి కారణమేంటి? ఆమె మాయం కావడం వెనక ఎవరున్నారు? మళ్లీ తిరిగొచ్చిందా లేదా? అనేది మిగతా స్టోరీ.
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