ఓటీటీల్లోకి రెగ్యులర్ సినిమాలతో పాటు అప్పుడప్పుడు ఒరిజినల్ సిరీస్లు కూడా వస్తుంటాయి. అలా ఇప్పుడు రొమాంటిక్ ప్రేమకథ వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. సూపర్స్టార్ కూతరు నిర్మించిన ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి స్టోరీ ఏంటనేది చెప్పేశారు. ఇంతకీ దీని సంగతేంటి? ఎప్పటి నుంచి ఎందులోకి రానుంది?
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సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూతురు సౌందర్య రజనీకాంత్ నిర్మించడంతో పాటు షో రన్నర్గా వ్యవహరించిన సిరీస్ 'లవ్'. అర్జున్ దాస్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. వచ్చే శుక్రవారం(అక్టోబరు 02) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మేరకు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.
'లవ్' ట్రైలర్ బట్టి చూస్తే తారా(ఐశ్వర్య లక్ష్మి) ఫౌండ్ అనే డేటింగ్ యాప్ కంపెనీ నడిపిస్తూ ఉంటుంది. డేటింగ్ యాప్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పటికీ ఈమెకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండడు. మరోవైపు మాథ్యూ(అర్జున్ దాస్) ఓ ఇన్వెస్టర్. అనుకోకుండా మాథ్యూ.. తారా కంపెనీలో తన డబ్బుని పెట్టుబడి పెడతాడు. అయితే తనకో మంచి అమ్మాయిని చూసి పెట్టాలని అంటాడు. దీనికి 60 రోజుల ఛాలెంజ్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ తనకు ఏ అమ్మాయి సెట్ కాకపోతే తారా తనతో డేటింగ్ చేయాలని కండీషన్ పెడతాడు. తర్వాత ఏమైంది? వీళ్లిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారా? లేదా అనేది మిగతా స్టోరీలా అనిపిస్తుంది.
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