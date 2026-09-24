 ఫ్రైడే ఓటీటీల‍్లో సందడి.. ఒక్కరోజే 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Friday Ott Release Movies List Goes Viral | Sakshi
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Friday Ott Releases: ఓటీటీల్లో ఫ్రైడే సందడి.. ఒక్కరోజే 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..!

Sep 24 2026 9:07 PM | Updated on Sep 24 2026 9:07 PM

This Friday Ott Release Movies List Goes Viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. వినాయక చవితి సందడి దాదాపు ముగిసింది. ఈ సినిమాల విషయానికొస్తే నాని హీరోగా వచ్చిన ది ప్యారడైజ్ సినీ ప్రియులను అలరిస్తోంది. అయితే ఈ మూవీ తొలిరోజే మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఈ ఫ్రైడే రాగ్ మయూర్‌ అనుమాన పక్షి, కల్యాణం కమనీయం జీవితం లాంటి చిన్న సినిమాలు సందడి చేయనున్నాయి.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే పలు కొత్త సినిమాలు ఈ శుక్రవారం సందడి చేయనున్నాయి. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ అగధ మూవీ, మలయాళ సినిమా మ్యాంగో పచ్చా కాస్తా ఆసక్తి పెంచుతున్నాయి. వీటితో పాటు పలు హాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఈ వారంలో అలరించేందుకు వచ్చేస్తున్నాయి. మరికొన్ని చిత్రాలు సడన్ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఏయే  మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు ఓ లుక్కేయండి.


నెట్‌ఫ్లిక్స్..

  •  ది ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్(హాలీవుడ్ మూవీ)-  సెప్టెంబర్ 25
  •  యునాబాంబర్ (హాలీవుడ్ మూవీ)-  సెప్టెంబర్ 25
  •  ది గాడ్‌ ఫాదర్ కోడా- ది డెత్ ఆప్ మైఖేల్ కర్లోన్(హాలీవుడ్)-  సెప్టెంబర్ 25
  • ది బ్రెడ్‌ విన్నర్(హాలీవుడ్ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 26

అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో..

  •    డోంట్‌ బి షై(హాలీవుడ్ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 25
  •    ఫోటోగ్రాఫర్(తమిళ సినిమా)-  సెప్టెంబర్ 25
  •    రంభ ఊర్వశి మేనక(తెలుగు సినిమా)- సెప్టెంబర్ 25(రూమర్ డేట్)

జియో హాట్‌స్టార్..

  •    హుంకార్‌ ది రోర్ (హిందీ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 25
  •    మ్యాంగో పచ్చా(మలయాళ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 25

జీ5

  •    బకైతీ సీజన్-2(హిందీ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 25
  •    అగధ(తెలుగు సినిమా)- సెప్టెంబర్ 25
  •   హాయ్(తమిళ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 25

సోనీ లివ్..

  • హబీబీ(తమిళ సినిమా)- సెప్టెంబర్ 25

అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్..

  •    రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్-2 (హిందీ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 26

సన్‌నెక్ట్స్..

  • అంగీకారం(తమిళ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 25

లయన్స్ గేట్ ప్లే..

  • దిస్‌ టెంప్టింగ్‌మ్యాడ్‌నెస్(హాలీవుడ్)- సెప్టెంబర్ 25

 

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