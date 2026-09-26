వీకెండ్ వచ్చేసింది.. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో హారర్, థ్రిల్లర్, క్రైమ్, కామెడీ, యాక్షన్, రొమాంటిక్ జానర్లకు చెందిన పలు ఆసక్తికరమైన సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా పలు కొత్త సినిమాలు డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయ్యాయి. మరి ఈ ఆదివారం అస్సలు మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన టాప్ ఓటీటీ మూవీస్, సిరీస్లు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం..
అగధ: ఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన మిస్టిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ’. రహస్యమైన మరణాలు, అతీంద్రియ శక్తులు, ఉత్కంఠభరితమైన సంఘటనల చుట్టూ సాగే ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి ఇది ఆసక్తికరమైన ఆప్షన్.
రంభ ఊర్వశి మేనక: అల్లరి నరేశ్ హీరోగా నటించిన సోషియో ఫాంటసీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’. దేవలోకంలోని రంభ, ఊర్వశి, మేనకల చుట్టూ జరిగే సరదా సంఘటనలతో సినిమా సాగుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలనుకునేవారు ఈ మూవీని అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి స్ట్రీమింగ్లో ఉంది.
హాయ్ : నయనతార, కవిన్ జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ‘హాయ్’. విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
బేబీ డూ ఆర్ డై: హ్యుమా ఖురేషీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘బేబీ డూ ఆర్ డై’. నచికేత్ సమంత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా క్రైమ్, యాక్షన్ అంశాలతో తెరకెక్కింది. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో హిందీతో పాటు తెలుగు డబ్బింగ్లోనూ అందుబాటులో ఉంది.
హబీబీ: కస్తూరి రాజా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తమిళ పీరియాడికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా ‘హబీబీ’. మీరా కతిరవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ ప్రేమకథ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సోనీ లివ్లో అందుబాటులో ఉంది.
మేన్షన్ హౌస్ మల్లేష్: తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చిన మరో మూవీ ‘మేన్షన్ హౌస్ మల్లేష్’. కొత్త కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కూడా వీకెండ్ వాచ్ లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు.
ఫోటోగ్రాఫర్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న తమిళ మూవీ ‘ఫోటోగ్రాఫర్’. ఫాంటసీ, థ్రిల్లర్ అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి నచ్చే అవకాశం ఉంది.
డోంట్ బీ షై: బ్రేకప్ తర్వాత కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించే యువతి చుట్టూ తిరిగే రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ ‘డోంట్ బీ షై’. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా లైట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకునేవారికి మరో ఆప్షన్.
షక్: ట్రస్ట్ నో వన్: పరిణీతి చోప్రా డిజిటల్ అరంగేట్రం చేసిన వెబ్సిరీస్ ‘షక్: ట్రస్ట్ నో వన్’. మిస్టరీ, క్రైమ్ అంశాలతో సాగిపోయే ఈ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రతి పాత్రపై అనుమానం కలిగించే కథనం, ట్విస్టులతో థ్రిల్లర్ లవర్స్ను ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
యూనాబాంబర్: నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న మరో ఆసక్తికరమైన కంటెంట్ ‘యూనాబాంబర్’. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్ అంశాల చుట్టూ సాగుతుంది. క్రైమ్ స్టోరీస్ ఇష్టపడేవారు ఈ వీకెండ్లో దీనిని కూడా ట్రై చేయొచ్చు.