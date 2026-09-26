అందం ఉన్నా అదృష్టం లేదు.. ముచ్చటగా మూడోసారి!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్తో పాటు టైమింగ్, సరైన సినిమా, ఆ సినిమా ఫలితం కూడా కెరీర్ను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. కొందరు నటీనటులకు మంచి అవకాశాలు వరుసగా వచ్చినా.. వాటిని విజయాలుగా మలుచుకోవడానికి మాత్రం చాలా సమయం పడుతుంది. ఇప్పుడు యంగ్ హీరోయిన్ కయాదు లోహర్ పరిస్థితి కూడా దాదాపు ఇలానే కనిపిస్తోంది. అందం, అభినయం ఉన్న ఈ భామకు అవకాశాలు మాత్రం బాగానే వస్తున్నాయి. కానీ ఆమె ఖాతాలో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయాలు చేరడం లేదు.
‘అల్లూరి’తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ..
కయాదు లోహర్ తెలుగులో తొలిసారి శ్రీ విష్ణు హీరోగా నటించిన ‘అల్లూరి’ సినిమాతో పరిచయమైంది. 2022లో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో ఆమె సంధ్య పాత్రలో కనిపించింది. మంచి నటనతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసినా.. సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది. దీంతో టాలీవుడ్లో కయాదు తొలి అడుగే విజయాన్ని అందించలేకపోయింది.
ఆ తర్వాత కయాదు ఇతర భాషలపై దృష్టి పెట్టింది. ముఖ్యంగా తమిళంలో ‘డ్రాగన్’ సినిమాతో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమా తెలుగులోనూ విడుదలై ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. దాంతో కయాదుకు దక్షిణాదిలో వరుస అవకాశాలు రావడం మొదలైంది.
విశ్వక్సేన్తో ‘ఫంకీ’..
ఆ గుర్తింపుతోనే టాలీవుడ్లో మరో మంచి అవకాశం దక్కింది. విశ్వక్సేన్ హీరోగా అనుదీప్ కేవీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఫంకీ’లో కయాదు హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమాలో ఆమె చిత్త్ర పాత్రలో కనిపించింది. తెరపై కయాదు అందంగా కనిపించడంతో పాటు సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకుందని రివ్యూల్లోనూ ప్రస్తావనలు వచ్చాయి.
అయితే సినిమా మాత్రం ప్రేక్షకులను పూర్తిగా మెప్పించలేకపోయింది. నెగెటివ్ టాక్ రావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేదు. దీంతో కయాదు ఖాతాలో తెలుగులో రెండో సినిమా కూడా విజయాన్ని నమోదు చేయలేకపోయింది.
‘ది ప్యారడైజ్’పై భారీ ఆశలు..
ఇక కయాదు కెరీర్లో మరో కీలక అవకాశం ‘ది ప్యారడైజ్’. నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ఆమె సుబ్బలక్ష్మి అలియాస్ సుబ్బు పాత్రలో కనిపించింది. తన గత పాత్రలకు పూర్తి భిన్నంగా, కథలో కీలకమైన పాత్ర లభించిందని కయాదు స్వయంగా చెప్పింది. ఈ సినిమా తన కెరీర్లోనే అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ అని కూడా పేర్కొంది.
సెప్టెంబర్ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ‘ది ప్యారడైజ్’కు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. దీంతో కయాదు తెలుగులో నటించిన మూడు సినిమాల్లోనూ విజయం ఆమెకు దూరంగానే నిలిచింది. ‘అల్లూరి’, ‘ఫంకీ’ తర్వాత ‘ది ప్యారడైజ్’ కూడా ఆశించిన స్థాయిలో టాక్ తెచ్చుకోకపోవడంతో.. కయాదుకు కలిసి రావడం లేదనే చర్చ మొదలైంది.
ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. వరుస పరాజయాలు ఉన్నప్పటికీ కయాదుకు అవకాశాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో పలు సినిమాలు ఆమె చేతిలో ఉన్నాయి. ‘ది ప్యారడైజ్’తో పాటు తమిళంలో మారి సెల్వరాజ్ ప్రాజెక్ట్, సూర్యతో ఓ సినిమా సహా పలు ప్రాజెక్టుల్లో ఆమె భాగమవుతోంది.
అంటే కయాదు విషయంలో టాలెంట్ లేదని కాదు.. అవకాశాలు రావడం లేదని కూడా కాదు. మంచి పాత్రలు దక్కుతున్నాయి. గుర్తింపు తెచ్చుకునే సినిమాల్లో నటిస్తోంది. కానీ ఆమె నటించిన సినిమాలు వరుసగా విజయం సాధించకపోవడమే ఇప్పుడు ప్రధాన చర్చగా మారింది.
అందం ఉంది.. అభినయం ఉంది.. అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. ఇక అదృష్టం కలిసొచ్చే ఆ ఒక్క హిట్ కోసం కయాదు ఎదురుచూస్తోంది. ఆ విజయం ఎప్పుడు వస్తుందో.. అదే ఆమె టాలీవుడ్ కెరీర్కు కీలక మలుపుగా మారొచ్చు.