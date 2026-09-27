 నా భార్య కనిపించట్లేదు.. ఓటీటీ కోసం కలిసిన హిట్ జోడీ | Varun Sandesh And Sweta Basu Na Wife Missing OTT Series Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OTT: ట్రెండింగ్ కాన్సెప్ట్‌తో తెలుగు ఓటీటీ థ్రిల్లర్

Sep 27 2026 5:38 PM | Updated on Sep 27 2026 5:47 PM

Varun Sandesh And Sweta Basu Na Wife Missing OTT Series Telugu

గత కొన్నేళ్ల నుంచి చూసుకుంటే సమాజంలో విపరీతనైన ధోరణి కనిపిస్తుంది. ప్రియుల కోసం భర్తల్ని సొంత భార్యలే రకరకాలుగా అంతా భయపడేలా చంపుతున్నారు. అదే టైంలో కొందరు భర్తలు కూడా తమ భార్యలని హత్య చేసి ఏం తెలియకుండానే మేనేజ్ చేస్తూ దొరికిపోతున్నారు. ఇలాంటి ట్రెండింగ్ కాన్సెప్ట్‌తో ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు ఓ తెలుగు థ్రిల్లర్ రెడీ అవుతోంది. ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు.

(ఇదీ చదవండి: తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ చరిత్రలో భారీ రెమ్యునరేషన్‌! రోజుకు రూ.7.5 లక్షలు)

2008లో వచ్చిన 'కొత్త బంగారు లోకం' సినిమాతో హిట్ జోడీ అనిపించుకున్న వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్.. తర్వాత కాలంలో వేర్వేరుగా పలు తెలుగు మూవీస్ చేసినప్పటికీ పెద్దగా పేరయితే తెచ్చుకోలేకపోయారు. వరుణ్ అడపాదడపా కనిపిస్తున్నప్పటికీ శ్వేతా బసు అయితే చివరగా 2018లో ఓ టాలీవుడ్ చిత్రంలో కనిపించింది. ఇప్పుడు వీళ్లిద్దరూ 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్' పేరుతో తీస్తున్న సిరీస్‌లో కలిసి నటించారు.

ఆహా ఓటీటీలో త్వరలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న ఈ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌కి సంబంధించి గ్లింప్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. బ్యాంక్‌లో పనిచేసే బాలు(వరుణ్ సందేశ్) అనే వ్యక్తి.. తన భార్య కనిపించట్లేదని పోలీస్ స్టేషన్‌కి వెళ్లి కంప్లైంట్ ఇస్తాడు. ఇంతకీ ఆమె ఏమైంది? బాలునే హత్య చేశాడా? లేదంటే ఆమె ఎవరితోనైనా వెళ్లిపోయిందా? అనేది స్టోరీలా అనిపిస్తోంది. ఈ సిరీస్ త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ కానుందని చెప్పారు.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి మమిత సూపర్ హిట్ సినిమా.. అధికారిక ప్రకటన)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి మలేసియా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అపర్ణ(ఫొటోలు)
photo 2

'ప్యారడైజ్'లో కేసీఆర్‌ని పోలిన పాత్ర.. షూటింగ్‌లో ఇలా(ఫొటోలు)
photo 3

బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ వైబ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 4

‘ది ప్యారడైజ్‌’లో సంపూర్ణేష్‌ బాబు భార్యగా విషిక.. గ్లామర్‌ ఫొటోలు వైరల్‌
photo 5

మిజ్వాన్‌ ఫ్యాషన్‌ షోలో అలియా, విక్కీ సందడి(ఫోటోలు)

Video

View all
MLC Kalpalatha Reddy Reveal CM Chandrababu Conspiracy 1
Video_icon

సచివాలయ ఉద్యోగులంటే చంద్రబాబుకు ఎందుకింత కక్ష..?
Biyyapu Madhusudhan Reddy Satires On Nara Lokesh And Pawan Kalyan 2
Video_icon

పెళ్లి చూసుకున్నవాళ్లకే దిక్కులేదు... 15 ఏళ్ళు కలిసుంటారట..!
Crazy Update From Megastar KAAKA Movie 3
Video_icon

KAAKA నుంచి క్రేజీ అప్డేట్
YSRCP Sravan Wife Sharmila Reacts On Sravan Arrest 4
Video_icon

ఓ బ్రాహ్మణ్ పై కక్ష్య సాధిస్తే... వేమిరెడ్డి దంపతులు ఇది నా ఆక్రందన! శ్రావణ్ శర్మ సతీమణి
Vijayawada Police Over Action On Sachivalayam Employees 5
Video_icon

సచివాలయం ఉద్యోగులను ఎలా ఈడ్చుకెళ్తున్నారో చూడండి
Advertisement
 