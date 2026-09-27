ఈ ఏడాది మలయాళంలో వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ కట్టాలన్. ఎర్ర చందనం స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో అల్లు అర్జున్ పుష్ప తరహాలో తెరకెక్కించారు. ఏనుగు దంతాల స్మగ్లింగ్ కథాంశంతో మలయాళంలో నిర్మించారు. పాన్ ఇండియా రేంజ్తో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ నటుడు, కమెడియన్ సునీల్ ఈ మూవీతో మాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. మనోరమ మ్యాక్స్ వేదికగా ఆడియన్స్ను అలరిస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రం మరో ఓటీటీలోకి అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఆహా వేదికగా ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఈ థ్రిల్లర్ మూవీని థియేటర్లో మిస్సయినవారు ఎంచక్కా ఓటీటీలో చూసేయండి.