డాక్టర్ నుంచి యాక్టర్ అయిన హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన బ్యూటీ శ్రీలీల. తెలుగులో పెళ్లి సందడి చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చి ఈ కన్నడ బ్యూటీ తొలి చిత్రంతోనే తన అందం, డాన్స్లతో ఆకట్టుకుంది. ఆ తరువాత చిన్న గ్యాప్ వచ్చినా, ధమాకా చిత్రంలో రవితేజతో జత కట్టి మంచి హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఆ తర్వాత ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు వంటి స్టార్ హీరోలతో జత కట్టే అవకాశాలను అందుకున్నారు. అదేవిధంగా ప్రత్యేక పాటల్లోనూ నటిస్తూ తన క్రేజ్ పెంచుకుంది. దీంతో ఈ ముద్దుగుమ్మకు ఇతర భాషా చిత్రాల్లోనూ నటించే ఛాన్స్లు వస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాది పరాశక్తి చిత్రంతో కోలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన.. శ్రీలీల నటిగా మంచి మార్కులు కొట్టేశారు. ప్రస్తుతం ధనుశ్కు జంటగా ఓం చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంపై చాలా ఆశలు పెట్టుకుంది. ఏ భాషలో నటించినా ఆ భాషాకు చెందిన అభిమానులను ఆకట్టుకోవాలని అంటోంది శ్రీలీల. ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని పంచుకుంది. నేను తెలుగులో అదే చేశానని.. ఇప్పుడు తమిళ సినీ అభిమానులపై గురి పెట్టానని తెలిపింది. కచ్చితంగా నేను తమిళ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చోటు సంపాదించుకుంటానని శ్రీలీల అన్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీలీల చేసిన కామెంట్స్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.