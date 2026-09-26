వెంకీ–త్రివిక్రమ్ సినిమాపై ఎందుకీ సైలెన్స్?.. బజ్ తగ్గిందా?

వెంకటేశ్–త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ అనగానే ఒకప్పుడు భారీ క్రేజ్ కనిపించింది. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో సినిమా వస్తుందనే వార్తలతోనే సోషల్ మీడియాలో సందడి నెలకొంది. ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’, ‘మల్లీశ్వరి’ తరహాలో మరో సినిమా వస్తుందంటూ అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.
అయితే ఇప్పుడు ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ విడుదలకు మరో రెండు వారాలు మాత్రమే ఉండగా.. ఆ స్థాయి బజ్ కనిపించడం లేదనే చర్చ మొదలైంది. షూటింగ్ పూర్తయినా ప్రమోషన్స్ మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. ఇప్పటికే రావాల్సిన పాటలు విడుదల కాలేదు. ట్రైలర్ కూడా ఇంకా రాలేదు. దీంతో సినిమాపై ఆసక్తి క్రమంగా తగ్గుతోందనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి.
భారీ అంచనాలతో వస్తున్న సినిమాలు వరుసగా నిరాశపరుస్తున్న నేపథ్యంలో కావాలనే సినిమాను లో-ప్రొఫైల్లో ఉంచుతున్నారా? లేక విడుదలకు ముందు ఒక్కసారిగా ప్రమోషన్స్ పెంచాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
మరోవైపు వెంకటేశ్–త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్కు సంబంధించిన కామన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ముందుగానే షూట్ చేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు పెద్దగా అప్డేట్స్ లేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రిలీజ్కు సరిగ్గా రెండు వారాలు మాత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో ఇకపై ప్రమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయో, ‘ఆదర్శ కుటుంబం’పై బజ్ను మేకర్స్ ఎలా పెంచుతారో చూడాలి.