 నటుడు కార్తీ సంచలన వ్యాఖ్యలు | Actor Karthi Speaks About Police Officers Leave | Sakshi
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నటుడు కార్తీ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Sep 27 2026 7:19 AM | Updated on Sep 27 2026 7:20 AM

Actor Karthi Speaks About Police Officers Leave

కోయంబత్తూరులో జరిగిన మాజీ పోలీస్‌ అధికారుల సంక్షేమ ట్రస్ట్‌ 10వ వార్షికోత్సవానికి హీరో కార్తీ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్త ప్రభుత్వం పోలీసులకు వారంలో ఒక రోజు సెలవు ఇస్తామని చెప్పిందని, అయితే ఆ హామీ కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైందని కార్తీ విమర్శించారు. సినిమాల కోసం తాను పోలీసుల పనితీరుపై చాలా పరిశోధన చేశానని తెలిపారు. సమాజంలో పోలీసులపై కొన్నిసార్లు విమర్శలు రావచ్చునని, కానీ ఇప్పటికీ ఎంతోమంది నిజాయితీపరులైన అధికారులు ఉన్నందువల్లే ప్రజలందరూ ప్రశాంతంగా నిద్రపోగలుగుతున్నారని ప్రశంసించారు. 

-సాక్షి, చెన్నై 

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