 నేను అడగలేదు కానీ ఆ డైరెక్టర్ పెళ్లి గిఫ్ట్‌లా డబ్బులిచ్చారు: లయ | Laya Recall Director Sent Her Remunration As Wedding Gift | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Laya: నాతో అసలు పనిలేదు.. అయినాసరే తిరిగిచ్చేశారు

Sep 26 2026 11:15 AM | Updated on Sep 26 2026 11:21 AM

Laya Recall Director Sent Her Remunration As Wedding Gift

ఇండస్ట్రీలో రెమ్యునరేషన్ల విషయంలో ఎంత రచ్చ జరుగుతూ ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. స్టార్స్ దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులకు ఇవ్వాల్సిన పారితోషికాల్ని కొందరు నిర్మాతలు ఎగ్గేస్తుంటారు. కానీ ఒకప్పటి హీరోయిన్ లయకు మాత్రం ఓ దర్శకుడు.. పెళ్లి బహుమతిలా పారితోషికాన్ని ఇచ్చాడు. అయితే ఆయన అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో లయ చెప్పుకొచ్చింది.

(ఇదీ చదవండి: చిరంజీవి అన్నీ చూస్తున్నారు.. కానీ ఇలా మాట్లాడుతారనుకోలేదు)

'నా పెళ్లి రిసెప్షన్‌కి పిలిస్తే చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ ఒకరు రాలేకపోయారు. ఒక గిఫ్ట్‌లా ఏదో పార్సిల్ పంపిస్తే ఏదో గిఫ్ట్‌లే అనుకున్నాను. తెరిచి చూస్తే డబ్బులున్నాయి. అంత డబ్బులు ఎందుకు పంపిస్తారు ఎవరైనా? అని చూస్తే అందులో ఓ లెటర్ ఉంది. అమ్మా నేను నీకు ఇవ్వాల్సిన రెమ్యునరేషన్ ఇది. అప్పుడు ఇవ్వలేకపోయాను. కనీసం నీ పెళ్లి టైంలో అయినా ఇస్తున్నాను. ఇదే నీ గిఫ్ట్ అనుకో. దీవెనలు అనుకో అని రాసిస్తే నేను షాకైపోయాను. అసలు నేను అడగలేదు. పోయిందనే అనుకున్నాను. ఆయన ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వదిలేసుకున్నాను కదా. ఆల్రెడీ అది జరిగి మూడు నాలుగేళ్లు అయిపోయింది. నేను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోతున్నాను. ఇక నాతో ఆయనకు అసలు పనిలేదు. ఆయనంతట ఆయనే ఫీలై ఆయన దగ్గర అప్పుడు డబ్బులుండి.. అయ్యో అమ్మాయికి ఇవ్వలేదు. కాబట్టి నేను ఇస్తాననేది మంచి విషయమే కదా' అని లయ చెప్పుకొచ్చింది.

అయితే లయ ప్రస్తావించిన విషయంలోని దర్శకుడు కె.విశ్వనాథ్ అని తెలుస్తోంది. 2004లో ఈయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'స్వరాభిషేకం'లో లయ హీరోయిన్‌గా చేసింది. షూటింగ్ టైంలో ఇవ్వలేకపోయిన మిగిలిన పారితోషికాన్ని.. 2006లో లయ పెళ్లి చేసుకున్న టైంలో పూర్తిగా ఇచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి సూపర్‌స్టార్ కూతురి లవ్‌స్టోరీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : ఇంకా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు.. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద భారీ క్యూ...(ఫొటోలు)
photo 2

చూడప్పా సిద్ధప్పా.. సింహం గడ్డం గీసేసిందప్పా! (ఫొటోలు)
photo 3

'సిగ్మా' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)

Video

View all
Vijayawada People Big Shock To TDP MLA Bonda Uma 1
Video_icon

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమాకి షాక్ ఇచ్చిన విజయవాడ ప్రజలు
India vs Pakistan In Asian Games 2026 2
Video_icon

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ Vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
Tummalapalli Rama Satyanarayana Sensational Comments Paradise Movie 3
Video_icon

SAVE ప్రొడ్యూసర్స్.. 200 కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టి ఇలాంటి సినిమా తీయడం ఏంటి?
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu And Harikrishna 4
Video_icon

హరికృష్ణను గిల్లీ.. ఆ రోజు లక్ష్మి పార్వతిపై ఉసిగొలిపాడు..
Spending Crores Of Public Money For Amaravati Development 5
Video_icon

వెయ్యితో పోయేదానికి 10 వేల కోట్లు.. ఎయిర్ పోర్ట్ కోసం 20 వేల ఎకరాలు..
Advertisement
 