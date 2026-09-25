 సందీప్ కిషన్ సిగ్మా.. ఐటమ్ సాంగ్ రిలీజ్‌ | Sigma Movie Sulochana song out now | Sakshi
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Sigma Movie: సందీప్ కిషన్ సిగ్మా.. ఐటమ్ సాంగ్ రిలీజ్‌

Sep 25 2026 9:29 PM | Updated on Sep 25 2026 9:30 PM

Sigma Movie Sulochana song out now

సందీప్‌ కిషన్‌ హీరోగా, ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్ గా నటించిన చిత్రం సిగ్మా. ఈ మూవీలో విజయ్ తనయుడు జేసన్‌ సంజయ్‌ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని  లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ సుభాస్కరన్‌ నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన సినిమా గాంధీ జయంతి రోజున థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

ఇటీవలే సిగ్మా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సులోచన అంటూ సాగే క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటకు కృష్ణ చైతన్య లిరిక్స్ అందించగా.. శృతి రంజని ఆలపించారు. ఈ పాటను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతమందించారు. .  ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఈ చిత్రాన్ని కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణలో విడుదల చేయనుండగా.. ఎన్ వీఆర్‌ సినిమా సీడెడ్‌లో రిలీజ్‌ చేస్తోంది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రాజు సుందరం, సంపత్‌ రాజ్, శివ్‌ పండిట్, అంబు దాసన్, యోగ్‌ జాపీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. 

 

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