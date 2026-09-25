టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జంటగా నటిస్తోన్న చిత్రం ‘రణబాలి’. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ అక్టోబర్ 16 విడుదల కానుంది. ఇప్పుడికే విడుదలైన టీజర్ ఏందయ్యా సామీ ఫుల్ సాంగ్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని 1854 నుంచి 1878 మధ్యకాలంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందించారు.
దసరా బరిలో నిలిచిన ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్పై మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అక్టోబర్ 16న రణబాలి గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుందని ప్రత్యేక పోస్టర్ పంచుకున్నారు. ఈ పోస్టర్లో విజయ్ దేవరకొండ తిలకం పెట్టుకుని కనిపించారు. ఈ లేటేస్ట్ పోస్టర్ విజయ్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కాగా.. ఈ సినిమాకు ఈ అజయ్, అతుల్ సంగీతమందించారు.
16TH OCTOBER, 2026 🔥
A warrior called RANABAALI.
His OATH for his motherland.
His FIGHT for his people.#Ranabaali GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 16.10.26.#NeverForget#RanabaaliOnOct16th@TheDeverakonda @iamRashmika @Rahul_Sankrityn @MythriOfficial #ArnoldVosloo… pic.twitter.com/1Xw8y3850y
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 25, 2026