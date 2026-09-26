నాని 'ప్యారడైజ్' సినిమా గురించే గత రెండు రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో గట్టిగా చర్చ నడుస్తోంది. బాగుంది? బాగోలేదా? అనే కంటే మూవీలో సన్నివేశాలు, లాజిక్స్ గురించి జనాలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తొలిరోజు భారీగా వచ్చిన కలెక్షన్స్.. రెండో రోజుకి వచ్చేసరికి చాలానే తగ్గిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఇప్పటివరకు వచ్చిన వసూళ్లెంత?
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నాని 'ప్యారడైజ్' సినిమాకు ఏడాది ముందు నుంచే బీభత్సమైన హైప్ ఏర్పడింది. అందుకు తగ్గట్లే పాటలు హిట్టయ్యేసరికి బ్లాక్బస్టర్ కొట్టేస్తుందేమోనని అంతా అనుకున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే తొలిరోజు రూ.88 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ వచ్చినట్లు నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించుకున్నారు. పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. వసూళ్లు బాగానే వచ్చినప్పటికీ టాక్ రకరకాలుగా వినిపించింది. దీంతో రెండో రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.22 కోట్ల గ్రాస్ మాత్రమే వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే ఇప్పటివరకు రూ.110 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చిందనమాట.
ఓవరాల్గా 'ప్యారడైజ్' సినిమా రూ.100 కోట్ల మార్క్ దాటినప్పటికీ టాక్ మిక్స్డ్ ఉంది. దీంతో తొలి వీకెండ్ పూర్తయ్యేసరికి ఎన్ని కోట్లు వస్తాయనేది ఇప్పుడు డిస్కషన్గా మారింది. ఇక మూవీ ఫలితం గురించి స్పందించిన నాని.. ట్రోల్స్ ఎంజాయ్ చేశాను. తప్పులు తెలుసుకున్నానని ట్వీట్ చేయడం కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది.
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