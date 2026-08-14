 సమంత మా ఇంటి బంగారం.. మరో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ | Samantha's 'Maa Inti Bangaaram' Now Streaming in Hindi on SonyLIV | Sakshi
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Maa Inti Bangaraam Movie: సమంత మా ఇంటి బంగారం.. మరో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్

Aug 14 2026 3:52 PM | Updated on Aug 14 2026 3:53 PM

Samantha Maa Inti Bangaraam Movie Streaming On another Ott

సమంత లీడ్‌ రోల్లో వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ మా ఇంటి బంగారం. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొట్టింది. జూన్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ మూవీ.. ఏకంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. జియో హాట్ స్టార్ వేదికగా సౌత్ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.

తాజాగా మా ఇంటి బంగారం క్రేజ్ దృష్ట్యా మరో ఓటీటీకి వచ్చేసింది. సోని లివ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ సినిమా కేవలం హిందీ భాషలో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ఈ మూవీ హిందీ ఓటీటీ రైట్స్‌ను సోని లివ్ కొనుగోలు చేసింది. ఇక హిందీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి. ఈ చిత్రానికి నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించగా సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించారు. 
 

 

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