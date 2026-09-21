 ఇరుముడి వసూళ్లు.. బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో రికార్డ్ | Ravi Teja Movie Irumudi collections Crossed another Milestone | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Irumudi Movie: ఇరుముడి వసూళ్లు.. బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో రికార్డ్

Sep 21 2026 5:34 PM | Updated on Sep 21 2026 5:52 PM

Ravi Teja Movie Irumudi collections Crossed another Milestone

ఇటీవలే రిలీజైన రవితేజ ఇరుముడి సూపర్ హిట్‌ను సొంతం చేసుకుంది. తండ్రి, కూతురి సెంటిమెంట్‌తో వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కళ్లుచెదిరే కలెక్షన్స్‌తో అదరగొట్టింది. ఈ మూవీకి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని విధంగా ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నిర్మించారు. 

తాజాగా ఈ చిత్రం మరో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విషయాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీకి వచ్చినప్పటీ.. వసూళ్ల పరంగా ఇంకా రాణిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియా భవాని శంకర్ కనిపించింది.  ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందించారు. ఈ చిత్రంలోని సాంగ్స్ ఆడియన్స్‌ను ఓ ఊపు ఊపేసిన సంగతి తెలిసిందే. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైట్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

కొత్తింట్లోకి అడుగుపెట్టిన సేవ్ ది టైగర్స్ నటి.. ఫోటోలు

photo 3

తమన్నా ఐటమ్‌ సాంగ్ షూట్‌ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

వేకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న హీరోయిన్ అనిఖా సురేంద్రన్.. ఫోటోలు
photo 5

తిరుమల : సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Shobha Reddy Viral Video In Social Media About Congress Key Leader 1
Video_icon

కాంగ్రెస్ నేత గెస్ట్ హౌస్ కు పిలిచి వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Irumudi Creates a Sensation on OTT 2
Video_icon

పల్లెల్లో తెరలు కట్టి మరి..! ఓటీటీలోనూ దుమ్మురేపుతున్న ఇరుముడి
Bigg Boss 10 Contestant Krishnudu Exclusive Interview 3
Video_icon

బిగ్ బాస్ 10 కంటెస్టెంట్ కృష్ణుడు ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ
YSRCP Shyamala Strong Comments on Nara lokesh 4
Video_icon

పంచదార వేసుకొని మజ్జిగ తాగు తియ్యగుంటది.. లోకేష్ పై శ్యామల సెటైర్లు
Clash Between TATA Trusts And TATA Sons 5
Video_icon

టాటా ట్రస్ట్స్ Vs టాటా సన్స్
Advertisement
 