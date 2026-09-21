ఇటీవలే రిలీజైన రవితేజ ఇరుముడి సూపర్ హిట్ను సొంతం చేసుకుంది. తండ్రి, కూతురి సెంటిమెంట్తో వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కళ్లుచెదిరే కలెక్షన్స్తో అదరగొట్టింది. ఈ మూవీకి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని విధంగా ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో నిర్మించారు.
తాజాగా ఈ చిత్రం మరో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విషయాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీకి వచ్చినప్పటీ.. వసూళ్ల పరంగా ఇంకా రాణిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియా భవాని శంకర్ కనిపించింది. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందించారు. ఈ చిత్రంలోని సాంగ్స్ ఆడియన్స్ను ఓ ఊపు ఊపేసిన సంగతి తెలిసిందే.
#Irumudi grosses a HISTORIC 250 CRORES+ WORLDWIDE 💥💥
A film that touched generations 💥
A story that united the audience ✨
A celebration that lives beyond the screen ❤️🔥#Irumudi becomes a historic chapter in cinema ✨
RAVANNA’s BOXOFFICE RAMPAGE 💥💥
A @ShivaNirvana Film… pic.twitter.com/TdOYolZNc6
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 21, 2026