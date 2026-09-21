 అనుమాన పక్షి రిలీజ్‌ ట్రైలర్.. కొత్త డేట్ ఇదే..! | Rag Mayur and Vimal Krishna Anumana Pakshi Release Trailer | Sakshi
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Anumana Pakshi Release Trailer: అనుమాన పక్షి రిలీజ్‌ ట్రైలర్.. కొత్త డేట్ ఇదే..!

Sep 21 2026 4:07 PM | Updated on Sep 21 2026 4:15 PM

Rag Mayur and Vimal Krishna Anumana Pakshi Release Trailer

రాగ్‌ మయూర్‌, మెరిన్‌ ఫిలిప్‌ హీరో, హీరోయిన్లుగా వస్తోన్న కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ అనుమాన పక్షి. ఈ చిత్రానికి  విమల్‌కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీని చిలక ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై రాజీవ్‌ చిలక, రాజేశ్‌ జగ్తియాని, హీరాచంద్‌ దండ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ సెప్టెంబరు 25న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

ఇప్పటికే ఓ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ రిలీజ్ ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గానే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. మొదటి ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 18న రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ట్రైలర్‌లో కొత్త తేదీని రివీల్ చేశారు. కాగా.. ఈ మూవీలో ప్రిన్స్, రాశి, అనన్య, చరిత్, బ్రహ్మాజీ, అజయ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. 
 

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