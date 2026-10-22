 చైనాలో రామాయణం | Ranbir Kapoor Ramayana Part 1 is planning a release in China | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చైనాలో రామాయణం

Nov 16 2026 12:56 AM | Updated on Nov 16 2026 12:56 AM

Ranbir Kapoor Ramayana Part 1 is planning a release in China

‘రామాయణం: పార్ట్‌ 1’ సినిమా చైనాలో రిలీజ్‌ కానుందని, ఇందుకు సంబంధించిన సన్నాహాలు మొదలయ్యాయని సమాచారం. భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణం ఆధారంగా హిందీలో రూపొందిన సినిమా ‘రామాయణ’. ఈ చిత్రంలో రాముడిగా రణ్‌బీర్‌ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, లక్ష్మణుడిగా రవి దుబే, రావణుడిగా యశ్‌ నటించారు. నితీష్‌ తివారి దర్శకత్వంలో నమిత్‌ మల్హోత్రా, యశ్‌ నిర్మాణంలో ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

ఈ నెల 5న విడుదలైన ‘రామాయణ: పార్ట్‌ 1’కి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఈ సినిమా విడుదలైన పది రోజులకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి, ఇంకా ప్రదర్శితమవుతోందని ట్రేడ్‌ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. కాగా తొలి భాగాన్ని చైనా, జపాన్, రష్యా, సౌత్‌ కొరియా వంటి దేశాల్లో రిలీజ్‌ చేసేందుకు చిత్రయూనిట్‌ సన్నాహాలు చేస్తోందట.

వచ్చే ఏడాది ్రపారంభంలో ఆ దేశాల్లోని థియేటర్స్‌లో ఈ సినిమా రిలీజ్‌ అవుతుందని సమాచారం. ఇక ‘రామాయణ పార్ట్‌ 2’ని 2028లో రిలీజ్‌ చేస్తామని ఓ సందర్భంలో నిర్మాత నమిత్‌ మల్హోత్రా పేర్కొన్న విషయం గుర్తుండే ఉంటుంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టుతో ఆకట్టుకుంటున్న అనుపమ (ఫోటోలు)
photo 2

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబుకు టాలీవుడ్ ప్రముఖుల నివాళి.. (ఫోటోలు)
photo 3

జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
photo 4

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 5

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Actor Giribabu Great Words About YS Rajasekhar Reddy 1
Video_icon

నేను చూసిన రాజకీయ నాయకుల్లో... YSR అద్భుతమైన వ్యక్తి
Raghu Babu's Emotional words on His Father 2
Video_icon

నాన్న చివరి కోరిక అదే.. !
Massive Joins In YSRCP in the Presence of Vallabhaneni Vamsi 3
Video_icon

YSRCP లో చేరిన టీడీపీ కీలక నేత
Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 5
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Advertisement
 