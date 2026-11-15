దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లి హీరో, హీరోయిన్లుగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్ బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 20న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్కు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా హజరవుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మీరూ కూడా చూసేయండి.
Aakasamlo Oka Tara Event LIVE: అతిథిగా అల్లు అర్జున్.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లైవ్
Nov 15 2026 6:40 PM | Updated on Nov 15 2026 7:09 PM
దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లి హీరో, హీరోయిన్లుగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్ బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 20న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్కు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా హజరవుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మీరూ కూడా చూసేయండి.