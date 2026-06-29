రెండు రోజుల క్రితం తమిళ ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు భాగ్యరాజ్ కన్నుమూశారు. ఆయనకు అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తయ్యాయి. అయితే అంత్యక్రియల్లో కొందరు కెమెరాలు పట్టుకుని భాగ్యరాజ్ని పరామర్శించేందుకు వచ్చిన సెలబ్రిటీలని ఇబ్బంది పెట్టారు. నటి రాధిక కూడా ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. ఆరోజే మమ్మల్ని వదిలేయండి ప్లీజ్ అని వేడుకుంది. ఆ వీడియో వైరల్ కాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలోనూ తన అసహనాన్ని బయటపెట్టింది.
'అంత్యక్రియలనేవి దుఃఖంతో బాధపడుతున్న కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత విషయం. హంగామా చేసేందుకు వ్యూస్ కోసం ప్రయత్నించే వేదిక కాదు. అంతిమ సంస్కారాల టైంలో మీడియాని నిషేధించాల్సిందే' అని ఓ నెటిజన్ ట్వీట్ చేయగా దీన్ని రీట్వీట్ చేసిన రాధిక.. కచ్చితంగా నిషేధం విధించాలి అని రాసుకొచ్చింది. ఇక భాగ్యరాజ్తో తన అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురైంది.
50 ఏళ్ల స్నేహానికి వీడ్కోలు. ఎక్కడా ఆర్భాటం లేకుండా ప్రతి సందర్భంలోనూ నా కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. నిజంగా ఇది షాకింగ్ వీడ్కోలు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, అభిమానులు నివాళులు అర్పించాల్సిన ప్రదేశం ఓ సర్కస్ అయిపోయింది. ఇంత కఠినంగా మనం ఎప్పుడూ మారిపోయాం? ప్రభుత్వం, ఇండస్ట్రీ దీనిపై చర్చించాలి. అంత్యక్రియల టైంలో ప్రోటొకాల్ ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. చనిపోయిన వాళ్లకు, ఆత్మకు గౌరవం ఇవ్వాలి'
'50ఏళ్ల స్నేహానికి తుది వీడ్కోలు. అద్భుత సృష్టికర్త, పరిణతి కలిగిన రచయిత, సినిమాకు అద్భుతమైన సరిహద్దులు నిర్దేశించిన వ్యక్తి. ఆయనతో పంచుకున్న చిరునవ్వుల జ్ఞాపకాలెన్నో. ఎక్కడా ఆర్భాటం లేకుండా ప్రతి సందర్భంలోనూ నా కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన వ్యక్తి. నిజంగా ఇది షాకింగ్ వీడ్కోలు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, సహచరులు, అభిమానులు బాధాతప్త హృదయంతో నివాళులర్పించాల్సిన ప్రదేశం ఒక సర్కస్ అయిపోయింది. ఇంత కఠినంగా మనం ఎప్పుడు మారిపోయాం. ప్రభుత్వం, చిత్ర పరిశ్రమ దీనిపై చర్చించాలి. అంత్యక్రియల సమయంలో సరైన ప్రొటోకాల్ ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. చనిపోయిన వారి భౌతిక కాయానికి, ఆత్మకు సముచిత గౌరవం ఇవ్వాలి' రాధిక తన ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
— Radikaa Sarathkumar (@realradikaa) June 29, 2026
கையெடுத்து கும்பிடறன், TRP வேணாம்னு சினிமால நடிச்சி தரோம் , கொஞ்சம் பிரைவேசி கொடுங்க #Bhagyaraj #Radhika pic.twitter.com/PdbuKivcW1
— Behind Talkies (@BehindTalkies) June 27, 2026