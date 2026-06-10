 తీరని కలగానే మిగిలిపోయింది: ఖుష్బూ భావోద్వేగం | Khushbu Sundar Gets Emotional Over Director Bharathiraja Demise | Sakshi
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భారతీరాజా కన్నుమూత.. సెలబ్రిటీల నివాళులు

Jun 10 2026 10:12 AM | Updated on Jun 10 2026 10:22 AM

Khushbu Sundar Gets Emotional Over Director Bharathiraja Demise

చిత్రపరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా (84) ఇక సెలవంటూ తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు. గత కొన్నినెలలుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం (జూన్‌ 10న) కన్నుమూశారు. ఆయన మృతి పట్ల సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు.

కలగానే మిగిలిపోయింది: ఖుష్బూ
మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా ఇక లేరనే విషయం తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. ఆయన మరణం తమిళ చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటు. ఆయన సినిమాలు ఒక బెంచ్‌మార్క్‌ను సెట్‌ చేశాయి. భవిష్యత్తులో రాబోయే చిత్రాలకు దిశానిర్దేశంగా పని చేస్తాయి. సినిమాను ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఆయన గొప్ప వారసత్వాన్ని వదిలి వెళ్లారు. నన్ను రెండు జడలతో చూపించాలని, కలిసి సినిమా చేద్దామని ఎప్పుడూ అంటుండేవారు. ఇప్పుడది తీరని కలగానే మిగిలిపోయింది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి.
- ఖుష్బూ

 

గొప్ప పాఠాలు
హిమాలయాల అంత ఎత్తుకు ఎదిగిన దర్శకుడా.. మీరు పడిపోలేదు.. ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగారు. మీ పనితనం, సినిమాలు మాకు విలువైన పాఠాలు
- కాయల్‌ దేవరాజ్‌

 

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