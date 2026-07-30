 రిషబ్ శెట్టితో నిర్మాత నాగవంశీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్.. అందుకే ఆగిపోయిందా? | Naga Vamsi and Rishab Shetty big Movie shelved due to these reasons | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rishab shetty: రిషబ్ శెట్టితో నాగవంశీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్.. ఆ కారణంతో ఆగిపోయిందా?

Jul 30 2026 10:30 AM | Updated on Jul 30 2026 11:54 AM

Naga Vamsi and Rishab Shetty big Movie shelved due to these reasons

కాంతార ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ వర్మ హనుమాన్ సీక్వెల్‌ జై హనుమాన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో హనుమంతుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ మూవీస్ చేయనున్నారు. 

తాజాగా రిషబ్ శెట్టికి సంబంధించిన ఓ టాక్ వైరల్‌గా మారింది. టాలీవుడ్‌ నిర్మాత నాగవంశీ నిర్మాణంలో ఓ భారీ మూవీ ప్లాన్ చేశారని టాక్.  అశ్విన్ గంగరాజు దర్శకత్వంలో భారీ హిస్టారికల్ యాక్షన్ మూవీని తెరకెక్కించేందుకు సిద్ధమయ్యారట. కానీ ఆ తర్వాత ఆ ఆలోచనను విరమించుకున్నట్లు సమాచారం.

ఈ మూవీ ఆగిపోవడానికి రిషబ్ శెట్టి పారితోషికమే కారణమని తెలుస్తోంది. కాంతార తర్వాత అనూహ్యంగా రిషబ్ శెట్టి రెమ్యునరేషన్ పెరిగిపోయింది. దీంతో నిర్మాత నాగవంశీకి.. రిషబ్‌కు రెమ్యునరేషన్ విషయంలో వచ్చిన అభిప్రాయ భేదాలే వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ పక్కనబెట్టినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనైతే లేదు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)
photo 2

ఈ చిన్నారే.. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌ స్టార్‌! వెంకీ మామ కూతురి క్యూట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

చిరునవ్వుతో అభిమానులను ఫిదా చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో కట్టిపడేసిన అందాల భామ రజిష విజయన్ (ఫొటోలు)
photo 5

అప్సరసలా దివ్యమైన రూపంతో మెరిసిన శోభిత ధూళిపాళ (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rains Lash Telangana Yellow Alert Issued For Several Districts 1
Video_icon

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
Celebrities Emotional Words About Pavala Syamala 2
Video_icon

పావలా శ్యామల లేని లోటు ఎవరూ తీర్చలేనిది
YS Jagan Mohan Reddy At Visakha Airport 3
Video_icon

విశాఖ చేరుకున్న వైఎస్ జగన్
Karumuri Venkat Reddy Slams ABN RadhaKrishna Over Bhogapuram Airport 4
Video_icon

కొంచమైనా సిగ్గుందా రాధాకృష్ణ.. కడుపుకు అన్నమే తింటున్నావా...?
Police Restrictions And Ovaraction On YS Jagan Srikakulam Tour 5
Video_icon

రోడ్డెక్కిన పోలీసులు.. జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటనపై ఆంక్షలు...
Advertisement
 