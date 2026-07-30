 గంగ యాక్షన్‌ | Sharwanand Bhogi completes phenomenal climax shoot | Sakshi
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గంగ యాక్షన్‌

Jul 30 2026 3:46 AM | Updated on Jul 30 2026 3:46 AM

Sharwanand Bhogi completes phenomenal climax shoot

గంగ రంగంలోకి దిగి, ఏ రేంజ్‌లో విలన్ల భరతం పట్టాడో తెలుసుకోవాలంటే ‘భోగి’ సినిమా చూడాల్సిందే. గంగ ఎవరంటే హీరో శర్వానంద్‌. సంపత్‌ నంది దర్శకత్వంలో కేకే రాధామోహన్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం క్లైమాక్స్‌ని ఇటీవల చిత్రీకరించారు. ఇందులో భాగంగా తెరకెక్కించిన భారీ యాక్షన్‌ షూట్‌లో శర్వానంద్, 800 మందికి పైగా జూనియర్‌ ఆర్టిస్టులు పాల్గొన్నారు. 20 రోజులకు పైగా ఈ చిత్రీకరణ జరిగింది. ఈ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ను స్టంట్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ దిలీప్‌ సుబ్బరాయన్‌ డిజైన్‌ చేశారు. ప్రోడక్షన్‌ డిజైనర్‌ కిరణ్‌ కుమార్‌ మన్నె రూపొందించిన భారీ సెట్‌లో చిత్రీకరించారు.

‘‘ఈ షెడ్యూల్‌ కోసం మూడు నెలలు ప్రీ- ప్రోడక్షన్‌ పనులు నిర్వహించాం. ఈ యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్‌ ప్రేక్షకుల ఒళ్లు జలదరించేలా చేస్తుంది. గంగ పాత్ర కోసం శర్వానంద్‌ ప్రతిరోజూ రెండున్నర గంటలకు పైగా మేకప్‌ వేసుకోవాల్సి వచ్చేది. మేకప్‌ తొలగించడానికి గంట పట్టేది. ఈ పాత్ర కోసం శర్వా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్‌ అయిన విధానం, ఆయన నటన, యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్స్‌ ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి.

1960 నేపథ్యంలో తెలంగాణ–మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని ఓ ఫిక్షనల్‌ విలేజ్‌లో ఈ కథ సాగుతుంది. గ్రామీణ నేపథ్యం, బలమైన భావోద్వేగాలు, భారీ యాక్షన్‌తో రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చేలా ఉంటుంది’’ అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్‌ హయాతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: భీమ్స్, కెమెరా: కిషోర్‌ కుమార్‌ అరోకియా, సమర్పణ: లక్ష్మి రాధామోహన్‌.

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