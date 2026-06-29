తెలుగులో అప్పుడప్పుడు చిన్న సినిమాలే మంచి సక్సెస్ అందుకుంటూ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో తరుణ్ భాస్కర్ తీసిన 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' ఒకటి. విశ్వక్ సేన్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ యూత్లో మంచి ఫాలోయింగ్ సొంతం చేసుకుంది. అయితే చాన్నాళ్ల తర్వాత గతేడాది దీనికి సీక్వెల్ మొదలైంది. ఇప్పుడు రిలీజ్ డేట్ కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు.
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ఇకపోతే తొలి భాగంలో విశ్వక్ సేన్, అభినవ్, వెంకటేశ్, సుశాంత్, సిమ్రాన్ చౌదరి, అనీషా ఆంబ్రోస్ తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. ఇప్పుడు సీక్వెల్ విషయానికొచ్చేసరికి సుశాంత్ బదులు శ్రీనాథ్ మాగంటి వచ్చి చేరాడు. తొలి పార్ట్ గోవా నేపథ్యంగా తీయగా.. ఈసారి మాత్రం థాయ్ల్యాండ్ బ్యాక్డ్రాప్లో తీశారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 19న థియేటర్లలోకి మూవీని తీసుకొస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
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The gang is back to celebrate where it all began ❤️
Celebrating the anniversary of #EeNagaranikiEmaindi with a release date announcement of ENE Repeat💥💥#ENERepeat in cinemas from NOVEMBER 19th, 2026 ✌🏻#8YearsOfENE #ENERepeatOnNov19th#TharunBhascker @VishwakSenActor… pic.twitter.com/Lkwz2VyWho
— S Originals (@SOriginals1) June 29, 2026