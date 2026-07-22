 రవితేజ తమ్ముడి కుమారుడి సినిమా.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే? | Ravi teja Brother Son Madhav Bhupathiraju Maremma release date | Sakshi
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Maremma Movie: రవితేజ సోదరుడి తనయుడి చిత్రం.. రిలీజ్ డేట్‌ ఫిక్స్

Jul 22 2026 10:10 PM | Updated on Jul 22 2026 10:10 PM

Ravi teja Brother Son Madhav Bhupathiraju Maremma release date

మహారాజా రవి తేజ తమ్ముడి కొడుకు మాధవ్ భూపతిరాజు హీరోగా వస్తోన్న మూవీ మారెమ్మ. ఈ చిత్రంతోనే మాధవ్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మంచాల నాగరాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.  ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించి టీజర్‌ రిలీజ్‌ చేయగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.  ఈ సినిమాలో దీపా బాలు హీరోయిన్‌గా కనిపించనున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. మారెమ్మ చిత్రం రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది వినాయక చవితి కానుకగా సెప్టెంబర్ 10న విడుదల చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్ పంచుకున్నారు మేకర్స్. ఈ చిత్రాన్ని గ్రామీణ నేపథ్యం, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాలతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని మోక్ష ఆర్ట్స్ పతాకంపై మయూర్ రెడ్డి బండారు నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో వినోద్ కుమార్, వీఎస్ రూపా లక్ష్మి, దయానంద్ రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీకి ప్రశాంత్ ఆర్.విహారి సంగీతమందిస్తున్నారు.
 

 

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