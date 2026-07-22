మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (MCU) చరిత్రను ఒక గీతతో విభజించాలంటే అది "అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్" (2019) ముందు, తర్వాత అని చెప్పొచ్చు. పదకొండు ఏళ్లపాటు సాగిన ఇన్ఫినిటీ సాగాకు ఆ చిత్రం ఇచ్చిన ముగింపు కేవలం ఒక సినిమా క్లైమాక్స్ కాదు. కోట్లాది అభిమానుల భావోద్వేగాలకు వీడ్కోలు పలికిన మహా ఘట్టం. ఐరన్మ్యాన్ త్యాగం, కెప్టెన్ అమెరికా ప్రయాణానికి ముగింపు, థానోస్పై తుది విజయం... ఇవన్నీ ప్రేక్షకుల్లో "ఇక కథ పూర్తైంది" అనే అనుభూతిని కలిగించాయి.
కానీ ఆ తర్వాతి ఏడేళ్లలో మార్వెల్ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. డిస్నీ+ కోసం వరుస సిరీస్లు, ప్రతి ఏడాది అనేక సినిమాలు, మల్టీవర్స్ అనే అపారమైన కాన్సెప్ట్... ఇవన్నీ మొదట్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించినా, క్రమంగా ప్రేక్షకుల్లో అలసటను పెంచాయి. ప్రతి కథ మరో కథతో అనుసంధానమై ఉండటం, కొత్త హీరోలు వరుసగా రావడం, పాత పాత్రల మాయాజాలం తగ్గిపోవడం వంటి కారణాలతో MCUపై ఉన్న ప్రత్యేక ఆకర్షణ తగ్గింది. ఒకప్పుడు ప్రతి మార్వెల్ సినిమా ఒక ఈవెంట్గా మారేది. ఇప్పుడు అది సాధారణ విడుదలగా మారిపోయిందనే విమర్శలు పెరిగాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే "అవెంజర్స్: డూమ్స్డే" ప్రాధాన్యం మొదలవుతుంది. ఇది కేవలం మరో అవెంజర్స్ సినిమా కాదు. ఎండ్గేమ్ తర్వాత దారి తప్పిన MCUకి మళ్లీ దిశ చూపించే ప్రయత్నం. ముఖ్యంగా రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్ను ఈసారి ఐరన్మ్యాన్గా కాకుండా విలన్ డాక్టర్ డూమ్ పాత్రలో తీసుకురావడం ద్వారా మార్వెల్ పెద్ద మానసిక షాక్ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని కాపాడిన వ్యక్తే ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ముప్పుగా మారితే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనే అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఎండ్గేమ్ తర్వాత నిజంగానే మరో అవెంజర్స్ అవసరమా?
వ్యాపార పరంగా చూస్తే సమాధానం "అవును". గత కొన్నేళ్లుగా మార్వెల్ సినిమాల వసూళ్లు, విమర్శకుల ప్రశంసలు రెండూ ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. "డెడ్పూల్ అండ్ వుల్వరిన్" వంటి కొన్ని విజయాలు మినహా, చాలా చిత్రాలు పాత మ్యాజిక్ను తిరిగి తీసుకురాలేకపోయాయి. ఈ పరిస్థితిలో అవెంజర్స్ బ్రాండ్ను మళ్లీ రంగంలోకి దింపడం అనేది స్టూడియోకు అత్యంత సహజమైన వ్యూహం.
కానీ సృజనాత్మకంగా చూస్తే పరిస్థితి అంత సులభం కాదు. ఎండ్గేమ్ ఒక సంపూర్ణ ముగింపు. ఆ భావోద్వేగాలను మళ్లీ పునరావృతం చేయడం దాదాపు అసాధ్యం. ప్రతి పెద్ద సంక్షోభం తర్వాత మరో పెద్ద సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తూ పోతే, కథల విలువ తగ్గిపోతుంది. ప్రేక్షకులు కూడా "మళ్లీ ఇదేనా?" అనే భావనకు లోనయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఇక్కడే డూమ్స్డే విజయాన్ని నిర్ణయించే అంశం దాగి ఉంది. ఈ చిత్రం కేవలం పాత పాత్రలను, నాస్టాల్జియాను ఆధారంగా చేసుకుంటే అది తాత్కాలిక విజయానికే పరిమితం కావచ్చు. కానీ కొత్త కథ, బలమైన భావోద్వేగాలు, స్పష్టమైన భవిష్యత్ దిశను చూపగలిగితే మాత్రం MCUకి రెండో స్వర్ణయుగానికి నాంది పలికే అవకాశం ఉంది.
చివరికి చెప్పాలంటే, "అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్" ఒక శకానికి ముగింపు. "అవెంజర్స్: డూమ్స్డే" మరో శకానికి ప్రారంభం కావాలంటే కేవలం భారీ బడ్జెట్, స్టార్ కాస్ట్ సరిపోవు. ప్రేక్షకులు మళ్లీ ప్రేమించే కథను మార్వెల్ చెప్పగలగాలి. అదే జరిగితే డూమ్స్డే అవసరమైంది అని చరిత్ర చెబుతుంది. లేకపోతే, ఎండ్గేమ్తో ముగిసిన మహోన్నత గాథను అనవసరంగా పొడిగించిన ప్రయత్నంగా మాత్రమే అది మిగిలిపోతుంది.