 సీఎం విజయ్‌తో సినిమా ట్రెండింగ్ లో మమితా బైజు (ఫొటోలు) | Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఎం విజయ్‌తో సినిమా ట్రెండింగ్ లో మమితా బైజు (ఫొటోలు)

Jul 23 2026 2:38 PM | Updated on Jul 23 2026 2:51 PM

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos1
1/19

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’ గురువారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది.

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos2
2/19

హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెలుగు మూవీ ‘భగవంత్ కేసరి’ ఆధారంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రానికి ట్విట్టర్‌లో అభిమానుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది.

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos3
3/19

పూజా హెగ్డే నాయకిగా నటించిన ఇందులో నటి మమిత బైజు, ప్రియమణి తదితరులు నటించారు.

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos4
4/19

ఈ సినిమా విజయంతో ట్రెండింగ్ లో వచ్చిన హీరోయిన్ మామితా బైజు.

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos5
5/19

సోషల్ మీడియాలో తాజా ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos6
6/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos7
7/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos8
8/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos9
9/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos10
10/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos11
11/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos12
12/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos13
13/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos14
14/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos15
15/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos16
16/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos17
17/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos18
18/19

Actress Mamitha Baiju in Jana Nayagan Viral Photos19
19/19

Photo Credit : mamitha_baiju (instagram)

# Tag
Actress Gallery Mamitha Baiju Jana Nayagan Movie photo gallery viral photo CM Vijay tamil nadu trending
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీఎం విజయ్‌తో సినిమా ట్రెండింగ్ లో మమితా బైజు (ఫొటోలు)
photo 2

నల్లగొండ : పట్టా వచ్చిన వేళ.. ఆనంద హేళ (ఫొటోలు)
photo 3

మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు
photo 4

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హీరో సూర్య రేర్‌ ఫోటోలు

Video

View all
RBI Introduces 14-Digit Identifier 1
Video_icon

ఇక బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు.. RBI కీలక నిర్ణయం
Karumuri Venkat Reddy Fire On Chandrababu Over Seediri Appalaraju Arrest 2
Video_icon

ఒక రోడ్డు ప్రమాదాన్ని రాజకీయం చేయడానికి సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు..
Student Union Leaders Protest At AP Lok Bhavan 3
Video_icon

విజయవాడలో హైటెన్షన్.. విద్యార్థులు అరెస్ట్
Margani Bharat Visit At Tirumala Temple With Family 4
Video_icon

ఫ్యామిలీతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మార్గాని భరత్
US President Donald Trump Warning To Iran 5
Video_icon

ఇరాన్ కు ట్రంప్ వార్నింగ్.. ఇకపై హర్మూజ్ లో ఒక్క నౌకపై దాడి చేసినా
Advertisement