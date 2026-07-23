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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’ గురువారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది.
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హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెలుగు మూవీ ‘భగవంత్ కేసరి’ ఆధారంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రానికి ట్విట్టర్లో అభిమానుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది.
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పూజా హెగ్డే నాయకిగా నటించిన ఇందులో నటి మమిత బైజు, ప్రియమణి తదితరులు నటించారు.
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ఈ సినిమా విజయంతో ట్రెండింగ్ లో వచ్చిన హీరోయిన్ మామితా బైజు.
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సోషల్ మీడియాలో తాజా ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
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Photo Credit : mamitha_baiju (instagram)