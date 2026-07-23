 మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు | Shivani Nagaram Stunning And Beautiful Looks In Maroon Saree, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు

Jul 23 2026 1:14 PM | Updated on Jul 23 2026 1:34 PM

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos1
1/14

'లిటిల్ హార్ట్స్', 'అంబటిపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్', మరియు 'హే బల్‌వంత్' వంటి చిత్రాలతో టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ నటి శివానీ నాగారం.

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos2
2/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos3
3/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos4
4/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos5
5/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos6
6/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos7
7/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos8
8/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos9
9/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos10
10/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos11
11/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos12
12/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos13
13/14

Shivani Nagaram Stuns in a Maroon Saree Latest Photos14
14/14

# Tag
Shivani Nagaram Tollywood Actress Saree Tollywood Beauty photo gallery Instagram Tollywood Heroine
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీఎం విజయ్‌తో సినిమా ట్రెండింగ్ లో మమితా బైజు (ఫొటోలు)
photo 2

నల్లగొండ : పట్టా వచ్చిన వేళ.. ఆనంద హేళ (ఫొటోలు)
photo 3

మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు
photo 4

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హీరో సూర్య రేర్‌ ఫోటోలు

Video

View all
Karumuri Venkat Reddy Fire On Chandrababu Over Seediri Appalaraju Arrest 1
Video_icon

ఒక రోడ్డు ప్రమాదాన్ని రాజకీయం చేయడానికి సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు..
Student Union Leaders Protest At AP Lok Bhavan 2
Video_icon

విజయవాడలో హైటెన్షన్.. విద్యార్థులు అరెస్ట్
Margani Bharat Visit At Tirumala Temple With Family 3
Video_icon

ఫ్యామిలీతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మార్గాని భరత్
US President Donald Trump Warning To Iran 4
Video_icon

ఇరాన్ కు ట్రంప్ వార్నింగ్.. ఇకపై హర్మూజ్ లో ఒక్క నౌకపై దాడి చేసినా
Commonwealth Games 2026 Full Schedule Of Indias Contingent 5
Video_icon

మెగా క్రీడా సంబరం.. నేటి నుంచి కామన్వెల్త్ గేమ్స్
Advertisement