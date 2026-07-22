 చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్‌లో చిరంజీవి చెన్నై జ్ఞాపకాలు | Megastar Chiranjeevi Chennai memories in Chennai Love Story pre-release Event | Sakshi
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చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్‌లో చిరంజీవి చెన్నై జ్ఞాపకాలు

Jul 22 2026 11:14 PM | Updated on Jul 22 2026 11:25 PM

Megastar Chiranjeevi Chennai memories in Chennai Love Story pre-release Event

కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా జూలై 24న విడుదల కానుంది. బేబీ, కలర్ ఫోటో టీమ్ నుంచి వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు మంచి స్పందన తెచ్చాయి. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.  

నేడు హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తను చెన్నైలో గడిపిన రోజులు గుర్తుచేసుకున్నారు. చెన్నైలోనే మన బతుకు తెరువు, మన భవిష్యత్తు, మన పేరు సంపాదించుకోవాలి అని రోడ్ల మీద తిరిగాను. అక్కడే కార్లలో తిరిగాను. నా అభిమానుల వల్లే ఈ ఈవెంట్‌కి వచ్చాను. ఎస్‌కెఎన్‌, సాయి రాజేష్, దర్శకుడు రవి, నా అభిమానులు.కిరణ్ వాళ్ల అన్న నా అభిమాని,కిరణ్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని. వీళ్లందరి అభిమానం నన్ను ఇక్కడికి రప్పించింది.  

అభిమానులు కేవలం అభిమానమే కాకుండా తమను ప్రేరణగా తీసుకొని పైకి రావాలి. ఎస్‌కెఎన్‌, సాయి రాజేష్ లాంటి వారు ఏమి లేకుండా వచ్చి ఎదిగారు. కష్టాలు, అవమానాలు ఉన్నా కష్టపడితే విజయం సాధించవచ్చు. నేను అయ్యాను, నా అభిమానులు అయ్యారు. మీ తల్లిదండ్రులు గర్వపడేలా ఎదగండని తన అభిమానులకు సూచించారు.  

అలాగే ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు లాంటి మహానటుల మధ్య నేను ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి అని కష్టపడ్డాను. అలాగే కిరణ్ అబ్బవరం కూడా రాయచోటిలో పుట్టి, తిరుపతిలో సినిమాలు చూసి ఇప్పుడు ఈ స్థాయికి ఎదిగాడు. అలాంటి కొత్తవాళ్లు ఇంకా ఇండస్ట్రీకి రావాలి. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మ గురించి మాట్లాడుతూ.. నేను డ్యాన్సులు చేశాను అంటే ఆయన సంగీతం వల్లే. ఆయన లాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే నేను లేను. చివరగా సినిమా యూనిట్‌కి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలిపారు.  

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