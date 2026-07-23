తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్( తెలుగులో జన నాయకుడు). . హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(జులై 23) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే చెన్నైతో పాటు పలు చోట్ల ఫస్ట్డే ఫస్ట్ షో పడిపోయింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుల సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు.
ఎక్స్లో ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా అదిరిపోయిందని కొంతమంది నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తే.. యావరేజ్ సినిమా అని మరి కొంతమంది చెబుతున్నారు. విజయ్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం తమ అభిమాన హీరోని తెరపై చూసి మురిసిపోతున్నామని చెబుతున్నారు. సినిమాలో విజయ్ వేసిన స్టెప్పులకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పులు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
‘సీఎం విజయ్ యాక్షన్ సీన్స్ ఇరగదీశాడు. దర్శకుడు వినోద్ సినిమాను బాగా తెరకెక్కించాడు. యాక్షన్ సీన్స్కి అనిరుధ్ ఇచ్చిన బీజీఎం అదిరిపోయింది. పూజా హెగ్డే గ్లామర్ మరో ప్లస్ పాయింట్ అంటూ ఓ నెటిజన్ 4 రేటింగ్ ఇచ్చాడు.
#JanaNayaganReview : 4/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️#JanaNayagan CM Vijay's High Action & Political Sequence Movie Director #HVinoth Balanced both Cenematic Metric Space @anirudhofficial BGM Score action Sequence, Choreography #PoojaHegde Glamour and #Vijay Fans Fest in Theatres..
— South Digital Media (@SDM_official1) July 23, 2026
#JanaNayaganReview
1st Half:
Kerala Fan sitting nearby ~
Ditto of leaked version it seems😂
Lag, CG worst 😂
Cringe pro maxxx dialogues & delivery🤣
🐿️s Vinoth ah thookitu poga poranunga😭
Most importantly waiting for the response from Islamic parties who offered Support🫣 pic.twitter.com/nM2E1bvWlD
— Kingsley (@CineKingsley) July 23, 2026
❤️❤️❤️From Thalapathy to CM – today marks one last big-screen journey for Anna with #JanaNayagan ❤️❤️❤️
Fans across TN & beyond are pouring love, from FDFS crowds to emotional celebrations.
Cinema gave us a hero; politics now tests the leader.
❤️#JanaNayagan #ThalapathyVijay… pic.twitter.com/EvIvgI5tt9
— CM Vijay Rising (@CMVijayRising) July 23, 2026
#JanaNayagan Mediocre 1st Half!
The interval block is solid and the main highlight so far. Apart from that and a few template elevation scenes, the execution has been sloppy. Bobby Deol’s villain track is absurd, the VFX is poor, and the core daughter emotion feels half baked.…
— Venky Reviews (@venkyreviews) July 23, 2026
#JanaNayagan
First half is purely Mass Overloaded... THALAPATHY peak elevation...Never seen before....Enjoy Thalapathy..KGF elevation pathurukom.... Thalapathy ku intha padathula parungaaaa🔥🔥🔥
— Praveen Kumar (@Praveen02kumar) July 23, 2026
#ThalapathyViiay #Jananayagan
First Half - A Pakka commercial entertainer filled with complete mass moments🥶🔥
Anirudh bgm elevate scenes🔥🔥🥵
One last dance pic.twitter.com/HLkat99789
— Ad Entertainment (@AdithianAd74923) July 23, 2026
#JanaNayagan:
One Last Dance – the extended 1.5-minute vintage Thalapathy dance sequence is an absolute treat for fans. 💥
The interval fight is pure fire! 🔥🔥🔥
The first half is a complete mass entertainer, especially for those who haven't watched Bhagavanth Kesari. For…
— cinee worldd (@Cinee_Worldd) July 23, 2026
One last Peak Tittle Card for Honourable CM @actorvijay ❤️🔥💥
#JanaNayakudu #JanaNayagan pic.twitter.com/gT8PGOAi9r
— Rãm Teetøtàller (@urstruly_hrb23) July 23, 2026
Exact remake of Bhagavat kesari
First half looks very bad#JanaNayagan #JananayaganReview#JananayaganDisaster
— AssaultSethu (@Assault002) July 23, 2026