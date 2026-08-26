 'రవితేజను ఓ బూతు మాట అనాలి.. నా వల్ల కాలేదు' | Comedian Komaram Shares Experience In Ravi Teja's Irumudi Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Irumudi Movie: 'నా లైఫ్‌లో రవితేజను చూడలే.. అలాంటిది గళ్ల పట్టుకొమన్నాడు'

Aug 26 2026 3:37 PM | Updated on Aug 26 2026 3:44 PM

Comedian Komaram Shares Experience In Ravi Teja's Irumudi Movie

మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ ఇరుముడి. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్ టాక్‌తో దూసుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా వంద కోట్ల మార్క్ దాటేసింది. ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించగా.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నిర్మించారు. తండ్రీ కూతుళ్ల సెంటిమెంట్‌తో పాటు అయ్యప్ప భక్తి తోడు కావడంతో థియేటర్ల వద్ద ఇరుముడి అదరగొడుతోంది.

ఈ మూవీతో ఫేమస్‌ అయిన వాళ్లలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ కొమురం ఒకరు. ఈ సినిమాలో ఏకంగా విలన్ పాత్రలో మెప్పించారు. ఒక్కసారిగా స్టార్‌ హీరో చిత్రంలో విలన్‌ రోల్ చేయడం నా కెరీర్‌లో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని కొమురం అన్నారు. ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ కావడంతో కొమురం వరుస ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతున్నారు.

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన కొమురం ఇరుముడికి సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. ఈ పెద్ద బ్యానర్‌లో నన్ను ఎలా తీసుకున్నారని మొదట నాకే అనుమానం వచ్చిందన్నారు. నా పాత్ర ఏదైనా చిన్న గే రోల్ ఉంటుందని భావించానని తెలిపారు. లుక్ టెస్ట్ కోసం పిలిస్తే మొదట తాను వెళ్లలేదన్నారు. షూట్‌కు వెళ్లే వరకు నా రోల్ ఏంటనేది కూడా తెలియదన్నారు. ఈ సినిమా పాత్రపై నాకు ఎక్కడా కూడా సంతృప్తిగా అనిపించలేదని తెలిపారు.

కానీ డైరెక్టర్ శివ నన్ను పిలిచి మేకప్ వేసి మరి రెడీ చేశారు. నువ్వు సిగరెంట్, మందు తాగుతావు.. ఈ మూవీలో నువ్వు ఒక సైకోలా చేయాలని డైరెక్టర్ చెప్పారు. ఇదంతా విని నేను షాకయ్యా.. రవితేజ క్యారవాన్ దిగి రాగానే నాకు చెమటలు పట్టాయని అన్నారు. ఆయన రాగానే గళ్ల పట్టుకుని రవితేజను కొట్టాలని డైరెక్టర్ చెప్పారు.. ఇప్పటి వరకు నా లైఫ్‌లో ఇప్పటి వరకు చూడలేదని తెలిపారు. అదే సీన్‌లో రవితేజను ఒక బూతు మాట అనాలని కూడా చెప్పారు.. కానీ అప్పుడే నాలో భయం మొదలైందని కొమురం చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా పెద్ద హీరో కదా.. సింగిల్ టేక్‌లో చేయకపోతే బాగుండదని చెమటలు పట్టేశాయని కొమురం తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో నాగులు అనే విలన్ పాత్రలో కొమురం ఆకట్టుకున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రోమాంచకం' మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

దుబాయిలో తన డ్యాన్స్ స్టూడియోలో పూర్ణ ఓనం సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

హే స్ట్రేంజర్.. గొడుగుతో అనస్వర గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 4

'కైండా చిక్' ట్రెండ్.. మీనాక్షి చౌదరి కూడా (ఫొటోలు)
photo 5

ఓనం స్పెషల్.. మెరిసిపోతున్న మలయాళ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Serious On Addanki Police Ganja Incident 1
Video_icon

వాళ్ళో పెద్ద జేమ్స్ బాండ్స్.. పోలీసుల మాట్లాడిన వీడియోలు లైవ్ ప్రూఫ్

Konda Murali and Rajagopal Reddymeet Deputy CM Bhatti Vikramarka 2
Video_icon

డిప్యూటీ సీఎం భట్టిని కలిసిన కొండా మురళి, రాజగోపాల్ రెడ్డి
Young Tollywood director Pawan arrested 3
Video_icon

టాలీవుడ్ యువ డైరెక్టర్ పవన్ అరెస్ట్.. అసలేం జరిగింది?
Nepal Flash Flood Washes away Villages, Damages Roads, Power Projects 4
Video_icon

నేపాల్ లో మెరుపు వరదలు.. కొట్టుకుపోతున్న గ్రామాలు
Sakshi Special Story On Pithapuram AE Nookaraju Case 5
Video_icon

సినిమాను మించిన ట్విస్టులు ఆ 5పేజీల లేఖలో నిజమెంత..?
Advertisement
 