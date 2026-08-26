 రవితేజకు కూడా తెలుసు.. వ్యాపారం వ్యాపారమే! | Yash Toxic Vs Irumudi, More Shows For Toxic At Ravi Teja Theatre Sparks Debate, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Irumudi Vs Toxic: రవితేజ సొంత థియేటర్‌లోనూ 'టాక్సిక్'దే హవా

Aug 26 2026 10:48 AM | Updated on Aug 26 2026 11:34 AM

Ravi Teja Owned ART Cinemas Got Huge Toxic Movie Shows

యష్ 'టాక్సిక్'.. తెలుగులోనూ రిలీజ్ కావడం సంగతేమో గానీ నిన్నటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో థియేటర్ల గురించి తెగ చర్చ నడుస్తోంది. ఈ డబ్బింగ్ సినిమా కోసం బాగా ఆడుతున్న 'ఇరుముడి'ని అన్యాయంగా థియేటర్ల నుంచి తీసేస్తున్నారని, 'టాక్సిక్' కోసం వాటిని కేటాయిస్తున్నారని పలువురు నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. మొత్తం డిస్కషన్ అంతా దీని గురించే జరుగుతోంది. అయితే  ఇక్కడే ఓ చిత్రమైన విషయం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

(ఇదీ చదవండి: యష్ 'టాక్సిక్' ‍ట్విటర్ రివ్యూ)

సాధారణంగా ఏ కొత్త సినిమా రిలీజైనా సరే దానికి ఎక్కువగానే థియేటర్లు లేదంటే షోలు కేటాయిస్తారు. ఇప్పుడు 'టాక్సిక్' విషయంలోనూ అదే జరిగినట్లు కనిపిస్తుంది. అంతెందుకు హైదరాబాద్‌లోని రవితేజ సొంత థియేటర్ అయిన 'ఏఆర్‌టీ సినిమాస్'లోనే ఈరోజు.. 'ఇరుముడి'(7) కంటే 'టాక్సిక్'కే ఎక్కువగా 12 షోలు కేటాయించారు. మరి రవితేజకు తెలియకుండా ఈ విషయం జరిగి ఉంటుందా? దీని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే సినిమా సినిమానే.. వ్యాపారం వ్యాపారమే!

ఒకటి రెండు రోజులు అయితే 'టాక్సిక్' టాక్ బట్టి ఈ సినిమాని థియేటర్లలో ఉంచాలా లేదంటే తీసేసి 'ఇరుముడి'కి ఇవ్వాలా అనేది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నిర్ణయించుకుంటారు. కానీ అంతలోనే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద పంచాయతీ నడుస్తోంది. మరి ఈ రెండు మూవీస్‌లో ఈ వీకెండ్ పూర్తయ్యేసరికి ఏది ముందంజలో నిలుస్తుందో చూడాలి? 'ఇరుముడి' సాధారణ టికెట్ రేట్లతో ప్రదర్శితమవుతోంది. 'టాక్సిక్'కి మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.50, రూ.100 పెంపునకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన 'ఇరుముడి' పాప థ్రిల్లర్ సినిమా)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓనం స్పెషల్.. మెరిసిపోతున్న మలయాళ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల భామ అదిరిపోయే లుక్ మమితా బైజు..(ఫొటోలు)
photo 3

సైమా 2026 నామినేషన్ వేడుకలో మెరిసిన పాయల్ రాజ్‌పుత్ (ఫొటోలు)
photo 4

ముఖ్య నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశం (ఫొటోలు)
photo 5

ఇరుముడిలో బేబీ నక్షత్ర హైలెట్.. మరి ఈ క్యూట్ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Suryapet SP About Bus Accident In Kodad 1
Video_icon

సూర్యాపేట బస్సు ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..
Posts For MLA Vasantha Krishna Prasad Group 2
Video_icon

మైలవరంలో సీన్ రివర్స్.. కట్టర్ TDP నేత దేవినేని ఉమా ఎక్కడ?

Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Key Pressmeet 3
Video_icon

Watch Live: వైఎస్ జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్
Women Making Roti On Train Track Video Goes Viral 4
Video_icon

రీల్స్ పిచ్చి పట్టాలపై రోటి.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Private Travel Bus Accident At Kodad Suryapet Dist 5
Video_icon

ఆగిఉన్న లారీని ఢీకొన్న బస్సు.. ఆరుగురి మృతి.. ఏడుగురి పరిస్థితి విషమం
Advertisement
 