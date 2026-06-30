 సీరియల్ నటికి నడిరోడ్డుపై వేధింపులు! వీడియో వైరల్ | Bigg Boss Kannada Divya Suresh Face Issue Bangalore | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Divya Suresh: నటితో ఆకతాయి అసభ్యకర ప్రవర్తన.. ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్

Jun 30 2026 11:52 AM | Updated on Jun 30 2026 12:30 PM

Bigg Boss Kannada Divya Suresh Face Issue Bangalore

కన్నడ సీరియల్ నటి, బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ దివ్య సురేశ్.. బెంగళూరులో ఆదివారం రాత్రి చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొంది. తన కజిన్‌తో కలిసి కారువైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఓ వ్యక్తి తమని వెంబడిస్తూ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని ఈమె ఆరోపించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. అలానే ఈమె తీసిన వీడియో కూడా వైరల్ అవుతోంది.

(ఇదీ చదవండి: ప్రియుడిని పరిచయం చేసిన యంగ్ హీరోయిన్)

దివ్య సురేశ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం.. రాత్రి 11:30 గంటల టైంలో ఓ వ్యక్తి తమని అనుసరిస్తూ బహిరంగంగా అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని, అతడిని వెంటనే ప్రశ్నించినప్పటికీ ప్రవర్తన మార్చుకోలేదని, కారులోకి ఎక్కేవరకు వెంటాడుతూనే ఉన్నాడని ఇన్ స్టాలో స్టోరీలో రాసుకొచ్చింది. రాత్రిపూట రోడ్డుపై నడిచిందనే కారణంతో ఏ మహిళా ఇలాంటి వేధింపులని ఎదుర్కొవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక బెంగళూరు పోలీసులని ట్యాగ్ చేస్తూ.. మహిళలకు భద్రత కల్పిస్తామని చెబుతున్నారు. ఆ భద్రత ఎక్కడ? అని ప్రశ్నించింది.

33 ఏళ్ల దివ్య.. 2017లో మిస్ ఇండియా సౌత్ టైటిల్ గెలుచుకుంది. తర్వాత #9, హిల్టర్ క్రాస్, రౌడీ బేబీ, కెంపు హలడి హసిరు, హిరణ్య తదితర మూవీస్ చేసింది. 2021లో ప్రసారమైన బిగ్‌బాస్ కన్నడ 8వ సీజన్‌లో పాల్గొంది. జోడీ హక్కి, నన్ను హెండ్తి ఎమ్‌బీబీఎస్ సీరియల్స్‌లో కూడా చేసింది. కాగా గతేడాది అక్టోబరులో బెంగళూరులో జరిగిన హిట్ అండ్ రన్ ప్రమాదంలో ఈ నటి పేరు వినిపించింది.

(ఇదీ చదవండి: ‍కుమారస్వామి ఎక్కడివాడు? ఎన్టీఆర్ సినిమా వల్ల తెలుగు vs తమిళం)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)
photo 2

రకుల్.. అదిరెన్ నీ సొగసులు! (ఫొటోలు)
photo 3

లార్డ్స్ మైదానంలో సందడి చేసిన కోహ్లి-ధావన్ ఫ్యామిలీస్! (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో హీరోయిన్ మధుబాల స్పెషల్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

బాలీవుడ్ భామ ప్రగ్యా కపూర్ బర్త్‌ డే.. తమన్నా సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Farmer Discovers Gold Buried in His Land In Warangal 1
Video_icon

పొలంలో బంగారం కలకలం ఆ తర్వాతే మొదలైన అసలు కథ..
Gold and silver prices have dropped significantly 2
Video_icon

బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ పతనం.. ఈరోజు తాజా రేట్లు ఇవే!
Hormuz Strait Blockade Triggers Fuel and Food Price Surge Worldwide 3
Video_icon

ఇరాన్ యుద్ధంతో.. భారత్ పై యుద్ధం ఎఫెక్ట్

Woman Constable & RMP Doctor Detained Police 4
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసు కొత్త మలుపు.. మహిళా కానిస్టేబుల్, RMP డాక్టర్‌పై పోలీసుల చర్య
Amaravati Farmers Clarify They Did Not Attack YSRCP Leaders 5
Video_icon

మేము దాడులు చేయలేదు.. ఉండవల్లి రైతుల కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 