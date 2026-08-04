 బిగ్‌బాస్ తనూజ ఓటీటీ ఎంట్రీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ | Bigg Boss Thanuja Part Timers Tollywood Web series Streaming date locked | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Thanuja: బిగ్‌బాస్ తనూజ వెబ్ సిరీస్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్

Aug 4 2026 7:10 PM | Updated on Aug 4 2026 7:33 PM

Bigg Boss Thanuja Part Timers Tollywood Web series Streaming date locked

బిగ్‌బాస్‌ రియాలిటీ షోతో మరింత ఫేమస్ వారిలో తనూజ ఒకరు. బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్- 9లో ఆమె రన్నరప్‌గా నిలిచారు. తాజాగా ఈ బ్యూటీ ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. తనూజ లీడ్ రోల్‌లో సరికొత్త వెబ్ సిరీస్‌ రానుంది. పార్ట్ టైమర్స్ పేరుతో ఈ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని ఖరారు చేశారు.

ఈ టాలీవుడ్ వెబ్ సిరీస్ ఆగస్టు 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఓటీటీ సంస్థ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. జియో హాట్‌స్టార్ వేదికగా ఈ వెబ్ సిరీస్‌ సినీ ప్రియులను అలరించనుంది. ఈ సిరీస్‌లో త‌నూజతో పాటు జ్ఞానేశ్వ‌రి కాండ్రేగుల కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది.  30 ఏళ్లలోపే బిజినెస్‌లో స‌క్సెస్ కావాల‌ని ఇద్దరు యువ‌తుల కథగా ఈ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించినట్లు పోస్టర్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ శారీలో హీరోయిన్ అపర్ణ దాస్ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

సింహాచలం ఆలయంలో సింగర్ మంగ్లీ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

వయసుతో పాటు అందమూ పెరుగుతోంది! (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో ఉదయ్‌నిధి.. భార్య కృతికా, పిల్లలను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 5

హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jan Suraaj Party to become Bihar's Main Opposition? 1
Video_icon

బీహార్ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా జనసురాజ్ పార్టీ?
Shocking Double Murder in Kadapa 2
Video_icon

YSR జిల్లాలో జంట హత్యలు
TDP Gudapati Srinivasa Rao Shocking Comments on Chandrababu After Join YSRCP 3
Video_icon

నేను చెప్పకూడదు కానీ TDPలో జరిగేది అదే.. అందుకే రాజీనామా చేశా..
Air India Flight Hits Severe Turbulence 4
Video_icon

ఎయిరిండియా విమానానికి తప్పిన భారీ ప్రమాదం
Gold Rate Falls Today 5
Video_icon

పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు
Advertisement
 