తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'జయం' సినిమాతో సుపరిచితురాలైన హీరోయిన్ సదా..నటనతో పాటు జంతువులు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణలోనూ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తాజాగా ఆమె ఓ పాముని రక్షించి, అడవిలో వదిలిపెట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని తన ఇన్స్టాలో షేర్ చేయగా..అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
‘కొన్ని ప్రయాణాలు మీకు ఛాయాచిత్రాలను మిగులుస్తాయి. మరికొన్ని, జీవితాన్ని చూసే మీ దృక్పథాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తాయి. త్రిపుర ట్రిప్ నాకు ఆ రెండింటినీ ఇచ్చింది. పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్న ఈ రాష్ట పర్యటన నా జీవితంలో ఎప్పటకీ మర్చిపోలేను. యానిమల్ ఎయిడ్ అలయెన్స్ అనే స్వచ్ఛంధ సంస్థ పాములను కాపాడేందుకు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తోంది.
నా పక్కన నిలబడిన వ్యక్తి డాక్టర్ గౌతమ్ మల్లిక్, వృత్తిరీత్యా దంత వైద్యుడు, కానీ క్లినిక్ సమయం ముగిశాక, పాములను రక్షించే స్వచ్ఛంద సేవకుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు. మనమందరం భయపడాలని నేర్పబడిన, తరచుగా అపార్థం చేసుకోబడే ఈ సరీసృపాలకు జీవితంలో రెండవ అవకాశం ఇవ్వాలనే ఒకే లక్ష్యంతో వారందరూ ఏకమయ్యారు.
స్థానిక సమాజం వారిపై పెంచుకున్న నమ్మకం నన్ను మరింత కదిలించింది. భయం వల్ల పామును హింసించడం లేదా చంపడం మానేసి, ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థకు ఫోన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఒక్క జూన్ నెలలోనే 295 పాములను రక్షించారు. అవగాహన అంటే ఇలా ఉంటుంది. కరుణ సాధించగలది ఇదే. అది దృక్పథాలను మార్చగలదు మరియు ప్రాణాలను కాపాడగలదు.
కొన్ని రక్షణ చర్యల సమయంలో వారితో పాటు వెళ్ళే అదృష్టం నాకు కలిగింది. వారు కఠినమైన నియమావళిని పాటిస్తారు. అటవీ శాఖతో చాలా సన్నిహితంగా పనిచేస్తారు. రక్షించి, అడవిలో తిరిగి వదిలిన ప్రతి పాము వివరాలను ప్రతి పాము రక్షకుడు తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి.
రక్షించబడిన పాములలో ఒకటైన, అందమైన, విషరహిత జాతి ఇండో-చైనీస్ రాట్ స్నేక్ను తిరిగి అడవిలోకి వదిలివేయడం నాకు చాలా పులకించిపోయింది. అది అడవిలో కలిసిపోవడాన్ని చూడటం కేవలం ఆ పాముకు విముక్తి కలిగించడమే కాదు, ప్రతి జీవికి తన సొంత ప్రదేశానికి తిరిగి వెళ్ళే అవకాశం ఉండాలనే విషయాన్ని గుర్తు చేసినట్లు అనిపించింది’ అని త్రిష రాసుకొచ్చింది.