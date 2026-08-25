2022లో విడుదలైన ‘బ్రహ్మాస్త్ర’కు కొనసాగింపుగా తెరకెక్కుతున్న ‘బ్రహ్మాస్త్ర-2’పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్, అలియా భట్తో పాటు పలువురు ప్రముఖ నటులు కనిపించనున్నారు. తొలి పార్ట్లో పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకకపోవడంతో రెండో పార్ట్కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
చేతిలో ఓ చిన్నారిని పట్టుకుని..
ముఖ్యంగా తొలిభాగం పోస్ట్ క్రెడిట్ సన్నివేశంలో దీపికా పదుకొణే పాత్రను పోలిన ఓ మహిళను చూపించడం అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె ముఖాన్ని మాత్రం చూపించలేదు. చేతిలో ఓ చిన్నారిని పట్టుకుని కనిపించడంతో.. రెండో భాగంలో ఆమె పాత్ర కీలకంగా ఉండొచ్చనే ఊహాగానాలు వచ్చాయి.
యువనటి పేరు వైరల్..
ఇదిలా ఉండగా.. తాజాగా ‘సయ్యారా’ చిత్రంలో ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువనటి అనీత్ పడ్డా. ఈ పేరు ‘బ్రహ్మస్త్ర2’ కోసం వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో రణ్బీర్కు జోడీగా కీలక పాత్రలో కనిపించనుందట. ఇప్పటికే చిత్రం బృందం ఆమెను సంప్రదించినట్లు టాక్. అయితే ఈ ఎంపిక అధికారికంగా ఖరారు కాలేదని తెలుస్తోంది. అనిత్ పడ్డా సినిమాలో భాగమైతే ఓ యువనటిని ఈ భారీ ఫ్రాంచైజీలో చూడటం ఆసక్తికరంగా మారనుంది.
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