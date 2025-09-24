 లాటరీకి స్వస్తి.. హెచ్‌–1బీ కోసం కొత్త విధానం! | Donald Trump administration proposes new H-1B visa process | Sakshi
లాటరీకి స్వస్తి.. హెచ్‌–1బీ కోసం కొత్త విధానం!

Sep 24 2025 6:03 AM | Updated on Sep 24 2025 6:38 AM

Donald Trump administration proposes new H-1B visa process

అత్యధిక నైపుణ్యంతో అధిక వేతనాలతో వచ్చే వాళ్లకే ప్రాధాన్యత

లాటరీ విధానానికి బదులు ‘ప్రాధాన్యతా విధానం’ అమలు 

వాషింగ్టన్‌: అత్యంత నైపుణ్యమున్న విదేశీయులకే హెచ్‌–1బీ వీసా ప్రక్రియలో అధిక ప్రాధాన్యత కల్పించాలని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే హెచ్‌–1బీ వీసా వార్షిక రుసుమును ఏకంగా లక్ష డాలర్లకు పెంచిన ట్రంప్‌ సర్కార్‌ తాజాగా తక్కువ నైపుణ్యమున్న విదేశీయులకు హెచ్‌–1బీ వీసా దక్కకూడదనే కుట్రకు తెరతీసింది. ఏటా ఇచ్చే 85వేల హెచ్‌–1బీ వీసాల పరిమితిదాటాక సంస్థల నుంచి వచ్చే అభ్యర్థనల్లో అత్యధిక నైపుణ్యంతో అధిక వేతనాలు పొందగల వారికే హెచ్‌–1బీ వీసాలు జారీచేయాలని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.

 ఈ మేరకు పాత లాటరీ విధానానికి స్వస్తిపలికి అధిక నైపుణ్యం, అధిక వేతనం ఉన్న వాళ్లకే హెచ్‌–1బీ వీసాలను కట్టబెట్టాలని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఫెడరల్‌ రిజిస్టర్‌ నోటీస్‌ వెలువడింది. ‘‘ లాటరీ విధానానికి బదుల వెయిటేజీ విధానానికి ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. అమెరికన్‌ సంస్థలు కోరే అభ్యర్థుల్లో అత్యధిక నైపుణ్యమున్న విదేశీ కారి్మకులకు మాత్రమే హెచ్‌–1బీల జారీలో అధిక వెయిటేజీ ఇవ్వాలి. 

అమెరికాకు వచ్చాక 1,62,528 డాలర్ల వార్షిక వేతనం పొందబోయే అభ్యర్థులకే వెయిటేజీ పూల్‌లో నాలుగుసార్లు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. తక్కువ వేతన కారి్మకులకు వెయిటేజీ పూల్‌లో ఒక్కసారే అవకాశం ఇవ్వాలి. కిందిస్థాయి ఉద్యోగాల ఎంపికలో అమెరికన్‌ పౌరులకు తగు ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. అసంబద్ధమైన విదేశీ కారి్మకుల జీతభత్యాల పోటీ నుంచి అమెరికన్లను కాపాడాలి అని డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ తన ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొంది. ఉద్యోగి వేతన స్థాయికి అనుగుణంగా రిజి్రస్టేషన్‌లో ప్రాధాన్యత కల్పించడం వంటి ప్రతిపాదనలు ఇందులో ఉన్నాయి. 
 
 

