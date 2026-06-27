 కంగారు లేని ప్రయాణం.. మనసుకు నచ్చిన నిశ్శబ్దం! | Gen Zs New Travel Obsession Why Room Rotting Is the Ultimate Vacation Goal | Sakshi
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కంగారు లేని ప్రయాణం.. మనసుకు నచ్చిన నిశ్శబ్దం!

Jun 27 2026 7:24 AM | Updated on Jun 27 2026 7:39 AM

Gen Zs New Travel Obsession Why Room Rotting Is the Ultimate Vacation Goal

ఒకప్పుడు వెకేషన్ అంటే ఉదయాన్నే లేవడం, టూరిస్ట్ ప్లేస్‌ల చుట్టూ తిరగడం, ఫొటోలు దిగడం.. వింటుంటేనే అలసిపోయినట్లు ఉంది కదూ! అయితే నేటి తరం యువత (జెన్ జీ) ఈ పాత పద్ధతులకు పూర్తిగా స్వస్తి పలుకుతోంది. ప్రయాణాల పేరుతో సాగే ఈ పరుగుల పందేన్ని పక్కన పెట్టి, సరికొత్త పద్ధతికి తెరలేపింది. అందమైన ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, అక్కడ లగ్జరీ గదుల్లో ఏమీ చేయకుండా ప్రశాంతంగా గడపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ వినూత్న ట్రెండ్‌ను ‘రూమ్ రొట్టింగ్’ అని పిలుస్తున్నారు. ఇది సోమరితనం కాదు, ఒత్తిడిని జయించే ఒక అద్భుతమైన మార్గమని నిపుణులు సైతం విశ్లేషిస్తున్నారు.

మారిన ప్రయాణాల రూపురేఖలు
గతంలో ఏదైనా పర్యాటక ప్రాంతానికి వెళ్లాలంటే అదొక పెద్ద పట్టిక, సందర్శించాల్సిన స్థలాల జాబితా, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే ఆరాటం ఉండేవి. కానీ నేటి తరం ఆ ఒత్తిడిని అస్సలు ఇష్టపడటం లేదు. తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరు జెన్ జీ పర్యాటకులు కేవలం ఏమీ చేయకుండా విశ్రాంతి తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, 10 మందిలో 8 మంది యువతీ యువకులు తమ ట్రిప్‌లో కనీసం సగభాగం తాము బస చేసిన హోటల్ లేదా ఎయిర్‌బిఎన్‌బి గదుల్లోనే గడుపుతున్నారు.

రూమ్ రొట్టింగ్ వెనుక అసలు రహస్యం
ఈ సరికొత్త ధోరణిని పాత తరం వారు సమయాన్ని వృథా చేసుకోవడంగా భావించవచ్చు. కానీ జెన్ జీ కోణంలో చూస్తే ఇది ఒక విప్లవాత్మక మార్పు. వారు తమకు నచ్చిన వ్యక్తులతో గడపడానికి, నిరంతరం పనిచేసే మెదడుకు కాస్త విశ్రాంతి ఇవ్వడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎయిర్‌బిఎన్‌బి గదులే ప్రధాన ఆకర్షణగా మారుతున్నాయి. బాల్కనీ నుండి కనిపించే వ్యూ, అర్ధరాత్రి కలిసి వండుకునే వంటలు, తెల్లవార్లూ సాగే మనసు విప్పిన సంభాషణలే వారికి నిజమైన అనుభూతులు.

స్వేచ్ఛకు పెరిగిన ప్రాధాన్యత
పరిశోధనల ప్రకారం.. దాదాపు 64 శాతం మంది యువత తమ ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి షెడ్యూల్స్ లేకుండా ఖాళీగా ఉంచుకోవడానికే ఇష్టపడుతున్నారు. ఇక 74 శాతం మంది పర్యాటకులు తాము అనుకోకుండా ప్లాన్ చేయకుండా చేసిన పనులే అత్యంత ఉత్తమమైన జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతున్నాయని చెబుతున్నారు. అర్ధరాత్రి స్నాక్స్ కోసం చేసే డ్రైవ్‌లు, జీవితం గురించి గంటల తరబడి సాగే చర్చలే ఈ తరం ఆశిస్తున్న వినోదం.

మానసిక ఆరోగ్యం..
ఈ రూమ్ రొట్టింగ్ ట్రెండ్ వెనుక బలమైన ఆరోగ్య కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. నేటి యువతలో మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయాణాలు చేసే ధోరణి విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా భారతీయ యువతలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి, బర్నౌట్ (అలసట) నుండి కోలుకోవడానికి చేసే ప్రయాణాలను ‘మెంటీ బీ ట్రావెల్’ అని పిలుస్తున్నారు. ప్రపంచం ఇచ్చే ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు, మరిన్ని పనులు చేయడం కంటే, ప్రశాంతత కోసం ఏమీ చేయకుండా ఉండటమే సరైన మందు అని వారు నమ్ముతున్నారు.

ప్రతి ప్రయాణంలోనూ వైవిధ్యం
ఈ ట్రెండ్‌లో మరో విశేషం ఏంటంటే.. 67 శాతం మంది జెన్ జీ పర్యాటకులు తాము చేసే ప్రతి ప్రయాణం ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇందులో నిర్దిష్టమైన రూల్స్ ఏమీ లేవు. ఒకరికి కొండ ప్రాంతంలో మూడు రోజులు ఏ ప్లాన్ లేకుండా గడపడం నచ్చితే, మరొకరికి నగరంలోని ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉదయం 8 గంటల దాకా హాయిగా పడుకోవడం నచ్చవచ్చు. ఇంకొకరు తోటలో కూర్చుని ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు.

అపరాధ భావన వీడిన యువత
లక్షలు పోసి టూర్‌కు వచ్చి, బయట తిరగకపోతే డబ్బులు దండగ అనే పాత అపరాధ భావన  ఇప్పుడు పూర్తిగా మాయమవుతోంది. రూమ్ రొట్టింగ్ అంటే తక్కువగా బతకడం కాదు, జీవితంలో ఏది ముఖ్యమో దానికి మాత్రమే సమయం కేటాయించడం. తమకు నచ్చిన వారితో, ఎక్కడికీ వెళ్లాలనే కంగారు లేకుండా, ఇంటికి దూరంగా ఒక అందమైన ప్రదేశంలో కేవలం ప్రశాంతంగా ఉండటమే నిజమైన వెకేషన్ అని జెన్ జీ నిరూపిస్తోంది.

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