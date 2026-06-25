న్యూఢిల్లీ: స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ప్రపంచంలోకి టెక్నాలజీ దిగ్గజం ‘మెటా’ సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చింది. ప్రముఖ ఐవేర్ బ్రాండ్స్ ఎస్సిలార్లక్సోటికా (రే-బాన్, ఓక్లీల మాతృసంస్థ) భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త ‘మెటా గ్లాసెస్’ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. స్టైల్, అత్యాధునిక టెక్నాలజీల కలయికగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్, వినియోగదారులకు సరికొత్త డిజిటల్ అనుభూతిని పంచేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.
మ్యూజ్ స్పార్క్ ఏఐ, అద్భుతమైన లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్
ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ కేవలం ఫోటోలు తీయడానికే పరిమితం కాకుండా, మెటాకు చెందిన సరికొత్త ‘మ్యూజ్ స్పార్క్ ఏఐ’ అసిస్టెంట్తో పని చేస్తాయి. మీరు దేనినైనా చూస్తున్నప్పుడు, దాని గురించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం, మీ దైనందిన పనులను మేనేజ్ చేయడం వంటివి హ్యాండ్స్-ఫ్రీగా చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న అద్భుతమైన లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫీచర్ ద్వారా హిందీ, చైనీస్, జపనీస్, జర్మన్ వంటి 20 భాషలను తక్షణమే అనువదించుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో నడక మార్గాన్ని చూపే పెడెస్ట్రియన్ నావిగేషన్ ఫీచర్ను కూడా తీసుకురానున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.
12 ఎపీ కెమెరా.. అదిరిపోయే ఆడియో ఫీచర్స్
హార్డ్వేర్ పరంగా ఇందులో 100-డిగ్రీల వైడ్ ఫీల్డ్ వ్యూ కలిగిన 12 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు. దీని ద్వారా 3K రెజల్యూషన్తో వీడియోలు, అలాగే స్లో-మోషన్ షాట్స్ తీసుకోవచ్చు. మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి శబ్దాన్ని మార్చుకునే ఓపెన్-ఇయర్ స్పీకర్లు, కాల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి విండ్-నాయిస్ రిడక్షన్ కలిగిన ఆరు మైక్రోఫోన్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ గ్లాసెస్ సింగిల్ ఛార్జ్పై 8 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తాయి, ఛార్జింగ్ కేస్తో కలిపి మరో 40 గంటల అదనపు రన్టైమ్ లభిస్తుంది.
ధర, లభ్యత వివరాలు
ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ప్రారంభ ధర 299 యూఎస్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 28,000) గా ఉంది. క్లాసిక్ బ్లాక్, రేసింగ్ గ్రీన్, మెర్లాట్, శాండ్స్టోన్ వంటి ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో, 26 రకాల స్టైల్ సెటప్స్తో ఇవి లభిస్తున్నాయి. కంటిచూపు సమస్యలు ఉన్నవారి కోసం ప్రత్యేక ప్రిస్క్రిప్షన్ లెన్స్ల సౌకర్యం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం అమెరికా, యూకే, కెనడా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ గ్లాసెస్, భారతదేశంలో ఎప్పుడు విడుదలవుతాయనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.