 మెటాకు భారీ జరిమానా | New Mexico court orders Meta to pay 567m dollers | Sakshi
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మెటాకు భారీ జరిమానా

Aug 8 2026 5:49 AM | Updated on Aug 8 2026 6:26 AM

New Mexico court orders Meta to pay 567m dollers

న్యూ మెక్సికో కోర్టు తీర్పు 

56.7 కోట్ల డాలర్ల చెల్లింపునకు ఆదేశం 

శాంటా ఫే: సామాజిక మాధ్యమాలు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌ల మాతృసంస్థ మెటాకు దెబ్బపై దెబ్బ పడుతోంది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీడియో నిలిపివేతపై మెటా అధినేత జుకర్‌బర్గ్‌ సారీ చెప్పిన ఘటన సమసిపోకముందే అమెరికా న్యాయస్థానం ఈ కంపెనీపై భారీ జరిమానా విధించింది.

 ప్లాట్‌ఫామ్‌ల వల్ల యువతకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని 56.7 కోట్ల డాలర్లతో భర్తీ చేయాలని న్యూమెక్సికో న్యాయస్థానం ఒకటి తీర్పునిచ్చింది. ఈ మొత్తంలో 42 కోట్ల డాలర్లను యువత చికిత్సకు ఉపయోగించాలని న్యాయమూర్తి బ్రయన్‌ బైడ్‌ఛైడ్‌ ఆదేశించారు. మిగిలిన 14.7 కోట్ల డాలర్లను రానున్న ఐదేళ్లలో సోషల్‌ మీడియాతో కలిగే నష్టాలపై యువతలో అవగాహన పెంచేందుకు నివారణ, స్క్రీనింగ్‌ సేవలు, ఇతర ఖర్చులకు వినియోగిస్తారు. 
 

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