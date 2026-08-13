127 శాతం లాభంతో ఫ్లాట్‌ అమ్మిన మాధురీ దీక్షిత్!

బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి మాధురీ దీక్షిత్, ఆమె భర్త డాక్టర్ శ్రీరామ్ నెనె దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ముంబై రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో మరోసారి తమ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని చాటుకున్నారు. ముంబైలోని అత్యంత విలాసవంతమైన జుహు ప్రాంతంలో ఉన్న తమ అపార్ట్మెంట్ను రూ.4.40 కోట్లకు విక్రయించారు. ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ డేటా విశ్లేషణ సంస్థ సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్ అందించిన అధికారిక సమాచారం ప్రకారం జులై 3న ఈ లావాదేవీ నమోదు పూర్తయింది.
విక్రయ వివరాలు
మిలిటరీ రోడ్లోని ‘ది డీప్ వర్షా కో-ఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీ’ పరిధిలోని ఐరిస్ పార్క్ భవనంలో ఉన్న ఈ ఫ్లాట్ విస్తీర్ణం 774 చదరపు అడుగులు. ఈ ఆస్తిని సచిన్ శేఖర్ శెట్టి అనే కొనుగోలుదారుడు సొంతం చేసుకున్నారు. దీని కొనుగోలు నిమిత్తం స్టాంప్ డ్యూటీ కింద రూ.26.40 లక్షలు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలుగా రూ.30,000 చెల్లించారు. కాగా, ఈ ఫ్లాట్కు సంబంధించిన కార్ పార్కింగ్ స్థలాన్ని వీరు గతేడాది డిసెంబర్లోనే వేరే వ్యక్తికి వేరుగా విక్రయించడం గమనార్హం.
14 ఏళ్లలో 127 శాతం లాభం
2012 జూన్ 4న మాధురి దంపతులు ఈ ఫ్లాట్ను రూ.1.94 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. దాదాపు 14 ఏళ్ల పాటు దీనిని తమ వద్దే ఉంచుకుని ఇప్పుడు రూ.4.40 కోట్లకు విక్రయించడం ద్వారా 127 శాతానికి పైగా క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ (మూలధన లాభం) సాధించారు.
గత ఎనిమిది నెలల్లో మూడో విక్రయం
మాధురీ దీక్షిత్ గత ఎనిమిది నెలల కాలంలో ముంబైలో ఆస్తులను విక్రయించడం ఇది మూడోసారి. డిసెంబర్ 2025లో ఇదే జుహు భవనంలో ఉన్న మరొక 780 చ.అడుగుల ఫ్లాట్ను రూ.3.90 కోట్లకు విక్రయించారు (99.22% లాభం). జూన్ 2026లో అంధేరి వెస్ట్లోని 1,594 చ.అడుగుల కమర్షియల్ ఆఫీస్ స్పేస్ను రూ.4.85 కోట్లకు అమ్మేశారు. 18 ఏళ్ల క్రితం రూ.52.5 లక్షలకు కొన్న ఈ ఆఫీసుపై ఏకంగా 824% రాబడి రావడం విశేషం.