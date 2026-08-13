 ఓటర్‌ ఐడీ తొలగింపుపై ప్రకాశ్‌రాజ్‌ స్పందన ఇదే..! | Prakash Raj Reacts to Voter ID Issue: Questions Authorities Over Dignity of Citizens | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓటర్‌ ఐడీ తొలగింపుపై ప్రకాశ్‌రాజ్‌ స్పందన ఇదే..!

Aug 13 2026 1:37 PM | Updated on Aug 13 2026 1:42 PM

Prakash Raj Speak Voter Id

సినీ నటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌ మరోసారి ఓటరు జాబితా అంశంపై స్పందించారు. కొత్త ఓటరు గుర్తింపు కార్డు కోసం తాను ఫారమ్‌-6 దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తాను సోషల్‌మీడియాలో ప్రస్తావించిన కొద్ది గంటల్లోనే అది లక్షలాది మందికి చేరిందని పేర్కొన్నారు.

‘నేను నా వృత్తి కారణంగా సెలబ్రిటీని కావొచ్చు. కానీ ముందుగా ఓ పౌరుడిని. ప్రతి పౌరుడితో నాకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయి. ఇది ఒక వ్యక్తి గురించి కాదు.. పౌరుల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన పోరాటం’ అని ప్రకాశ్‌రాజ్‌ పేర్కొన్నారు.
ఓటు హక్కు కోసం ప్రజలు క్యూల్లో నిలబడి వేడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందని ప్రశ్నించిన ఆయన.. ‘ ఇదేం  రాజకీయం? ఇదేం ఎజెండా?’ అంటూ అధికారులను నిలదీశారు.

అధికారులు తనకు ఫోన్‌ చేసి పొరపాటు జరిగిందని, దానిని సరిదిద్దుతామని చెప్పారని తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన కాల్‌ రికార్డులు కూడా తన వద్ద ఉన్నాయని వెల్లడించారు. అధికారులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి, వెబ్‌సైట్‌లోని వివరాలను మార్చారని ఆరోపించారు. అనంతరం తన పాత చిరునామా వద్దకు బీఎల్‌వోను పంపించి, పొరుగువారితో మాట్లాడిస్తూ నాటకీయ పరిణామాలను సృష్టించారని విమర్శించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కర్నూలులో వైఎస్‌ జగన్‌కు జననీరాజనం.. కదం తొక్కిన కార్యకర్తలు (ఫొటోలు)
photo 2

'అగధ' మూవీ కామాక్షి భాస్కర్ల ఇంటర్వ్యూ స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బాలనటి గ్రీష్మ నేత్రిక ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?... ఫోటోలు వైరల్
photo 4

‘కొరియన్ కనకరాజు’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో మెరిసిన రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 5

రవితేజ ‘ఇరుముడి’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
YSRCP Leaders Fire On AP Police Over MLA Virupakshi Arrest 1
Video_icon

ఒక MLAని అరెస్ట్ చేయాలంటే... కనీసం ప్రోటోకాల్ లేదా..

Huge Crowd At YS Jagans Kurnool Visit 2
Video_icon

కర్నూలులో జగన్ తుఫాన్
YSRCP Leaders' Reaction to MLA Virupakshi Arrest 3
Video_icon

MLA విరుపాక్షి అరెస్ట్ పై YSRCP నేతల రియాక్షన్
Byreddy Siddharth Reddy At YS Jagan Kurnool Tour 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్ కు ఎస్కార్ట్ గా బైరెడ్డి సిద్దార్ద్ రెడ్డి
Kurnool People Grand Welcome to YS Jagan 5
Video_icon

భారీ గజమాలతో ఘన స్వాగతం

Advertisement
 