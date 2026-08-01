 భారీగా తగ్గిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు.. | LPG Price Cut, Commercial Cylinders Get Over ₹200 Cheaper From August 1, Check Out New Prices Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీగా తగ్గిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు..

Aug 1 2026 12:04 PM | Updated on Aug 1 2026 12:55 PM

LPG price today Commercial cylinders cheaper by over Rs 200

వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధరలు మరోసారి తగ్గాయి. 19 కిలోల కమర్షియల్‌ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌పై ఢిల్లీలో రూ.202, కోల్‌కతాలో రూ.209 మేర ధరను తగ్గించినట్లు చమురు మార్కెటింగ్‌ సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త ధరలు ఆగస్టు 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే గృహ వినియోగదారులు ఉపయోగించే 14.2 కిలోల ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.

తాజా సవరణతో కోల్‌కతాలో 19 కిలోల కమర్షియల్‌ సిలిండర్‌ ధర రూ.2,872.50కు చేరింది. ఢిల్లీలోనూ ధర గణనీయంగా తగ్గింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్‌ సంస్థలు, ఇతర వాణిజ్య సంస్థలకు ఈ తగ్గింపు కొంత ఊరటనివ్వనుంది. గత నెల జూలై 1న కూడా చమురు మార్కెటింగ్‌ కంపెనీలు కమర్షియల్‌ ఎల్‌పీజీ ధరలను దేశవ్యాప్తంగా తగ్గించాయి.

హైదరాబాద్‌లో 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.2,985.00 కు చేరింది. అంతకుముందు జూలైలో దీని ధర రూ.3,191.00 గా ఉండేది. తాజా రేట్ల తగ్గింపు తర్వాత విజయవాడలో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర సుమారు రూ.2,954.50గా ఉంది

చమురు మార్కెటింగ్‌ కంపెనీలు సాధారణంగా ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన ఎల్‌పీజీ ధరలను సమీక్షిస్తాయి. అంతర్జాతీయ ఎల్‌పీజీ ధరలు, ముడిచమురు మార్కెట్‌ పరిస్థితులు, సరఫరా వ్యయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాల ఆధారంగా తదుపరి సవరణలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సినిమాలకు పనికొచ్చే ముఖమేనా.. కట్‌ చేస్తే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

photo 2

'రాజా ది రాజా' మూవీ హీరోయిన్ విశాఖ ధిమన్ క్యూట్...(ఫొటోలు)
photo 3

ఎయిర్‌పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 5

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhogapuram International Airport Opened by PM Narendra Modi 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ టెర్మినల్‌ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
KSR Live Show On Chandrababu Credit Chori On Bhogapuram Airport 2
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుపై 80శాతానికిపైగా క్రెడిట్ జగన్ దే..! ఇవిగో ఆధారాలు
YSRCP Konda Rajiv Gandhi Strong Reaction On Illegal Cases On Sakshi Editor 3
Video_icon

సాక్షి ఎడిటర్ పై కేసు.. కొండా రాజీవ్ గాంధీ స్టాంగ్ రియాక్షన్
Finance Analyst Sundar Rami Reddy Exclusive Interview 4
Video_icon

నెల నెల జీతం వస్తున్నా సేవింగ్స్ ఎందుకు మిగలట్లేదు .. ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి చూడాల్సిన వీడియో
YSRCP Chintada Ravi Kumar Clarifies On Lady SI Incident 5
Video_icon

లేడీ SI ఇష్యూపై చింతాడ రవి క్లారిటీ
Advertisement
 