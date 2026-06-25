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బాలీవుడ్ నటి షెహ్నాజ్ గిల్ మోడల్, గాయని కూడా. ఆమె పలు మ్యూజిక్ వీడియోస్, టెవిజన్ షోస్లో పాల్గొని గుర్తింపు సంపాదించుకుంది.
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షెహ్నాజ్ కౌర్గా కూడా పిలిచే ఈ పంజాబీ భామ పెళ్లికూతురి లుక్లో కట్టిపడేసింది.
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రాజసపు హస్తకళ, క్లిష్టమైన ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్తో కూడిన ఐవరీ గోల్డ్ లెహంగా దానికి జత పొడవాటి చేతుల బ్లౌజ్ షెహనాజ్కి రాయల్టీ లుక్ని అందించింది.
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షెహనాజ్ ధరించిన ఆభరణాలు ఆమె దుస్తులతో పోటీ పడకుండా మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం విశేషం. ఆమె కంఠానికి స్టేమెంట్ నెక్లెస్ని ఎంచుకుంది. అందుకు తగ్గట్టుగా షాండిలియర్ చెవిపోగులను ధరించింది.
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