 గోల్డెన్‌ అనార్కలీ డ్రెస్‌లో రాకుమారిలా షెహనాజ్‌ గిల్‌ | Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit | Sakshi
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గోల్డెన్‌ అనార్కలీ డ్రెస్‌లో రాకుమారిలా షెహనాజ్‌ గిల్‌

Jun 25 2026 2:13 PM | Updated on Jun 25 2026 2:21 PM

Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit1
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బాలీవుడ్‌ నటి షెహ్నాజ్‌ గిల్‌ మోడల్‌, గాయని కూడా. ఆమె పలు మ్యూజిక్‌ వీడియోస్‌, టెవిజన్‌ షోస్‌లో పాల్గొని గుర్తింపు సంపాదించుకుంది.

Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit2
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షెహ్నాజ్ కౌర్‌గా కూడా పిలిచే ఈ పంజాబీ భామ పెళ్లికూతురి లుక్‌లో కట్టిపడేసింది.

Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit3
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రాజసపు హస్తకళ, క్లిష్టమైన ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్‌తో కూడిన ఐవరీ గోల్డ్‌ లెహంగా దానికి జత పొడవాటి చేతుల బ్లౌజ్‌ షెహనాజ్‌కి రాయల్టీ లుక్‌ని అందించింది.

Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit4
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షెహనాజ్ ధరించిన ఆభరణాలు ఆమె దుస్తులతో పోటీ పడకుండా మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం విశేషం. ఆమె కంఠానికి స్టేమెంట్‌ నెక్లెస్‌ని ఎంచుకుంది. అందుకు తగ్గట్టుగా షాండిలియర్ చెవిపోగులను ధరించింది.

Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit5
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Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit6
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Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit7
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Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit8
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Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit9
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Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit10
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Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit11
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# Tag
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