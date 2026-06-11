 ఫేస్‌బుక్‌లో వల.. సహజీవనం తర్వాత అసలు రంగు! | Woman Defrauded After Meeting Someone On Facebook | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫేస్‌బుక్‌లో వల.. సహజీవనం తర్వాత అసలు రంగు!

Jun 11 2026 1:39 PM | Updated on Jun 11 2026 2:01 PM

Woman Defrauded After Meeting Someone On Facebook

మేడిపల్లి: వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి ఓ మహిళతో సహజీవనం చేసి, ఆపై  రూ.40 లక్షల నగదు, రెండున్నర తులాల బంగారం తీసుకొని మోసం చేసిన సంఘటన మేడిపల్లి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. బోడుప్పల్‌ ఉదయ్‌ నగర్‌కు చెందిన ఒక మహి భర్తతో  విభేదాల కారణంగా కొన్నేళ్లుగా వేరుగా నివసిస్తోంది.

2019లో ఫేస్‌బుక్‌ ద్వారా అస్సాంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న షేక్‌ మహబూబ్‌ హుస్సేన్‌ పరిచయమయ్యాడు. అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించడంతో ఆమె అతనితో కలిసి బోడుప్పల్‌లో సహజీవనం చేసింది. అయితే, గత ఏడాది కాలంగా మహబూబ్‌ హుస్సేన్‌ మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నట్లు బాధితురాలు గుర్తించింది.

ఈ విషయంపై అతడిని ప్రశ్నించగా సరైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. పెళ్లి పేరుతో తన వద్ద నుండి రూ.40 లక్షల నగదు, రెండున్నర తులాల బంగారం తీసుకుని మోసం చేశాడని ఆరోపించింది. నిందితుడి కుటుంబ న్యాయవాది కూడా తనకు పలుమార్లు ఫోన్‌ చేసి బెదిరింపులకు గురిచేశాడని తెలిపింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు మేడిపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడలో కుండపోత వర్షం.. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్‌ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
photo 3

ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు)
photo 5

కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత.. ఫోటోలు

Video

View all
Mother And Three Children Go Missing In Kamareddy District 1
Video_icon

కామారెడ్డిలో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు మిస్సింగ్..
Massive Fraud Claims Against Nandu Couple 2
Video_icon

అమ్మ.. రమనందనా.. తప్పించుకుందాం అనుకున్నావా?

YS Jagan Satires On Chandrababu AP Mega DSC Scam 3
Video_icon

1:1 అంటే అర్ధం ఏంటి చంద్రబాబు.. ఇలాంటి మోసాన్ని నా జన్మలో చూడలేదు
YS Jagan Superb Punch to Reporter Question 4
Video_icon

వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ లాస్ట్ పంచ్ అదుర్స్
YS Jagan Comments On Chandrababu And Lokesh Over Mega DSC Scam 5
Video_icon

స్పోర్ట్స్ కోటాలో స్కామ్స్ వింటే వెంట్రుకలు నిక్కబొడుస్తాయి..బాబు, లోకేష్ పై జగన్ మాస్ ర్యాగింగ్
Advertisement
 